Картина дня: освобождение Хермана Симма, провал аптечной реформы и будущее проекта Rail Baltic

Неожиданно! Готовившаяся пять лет реформа аптек с треском провалилась

Правительство решило остановить согласованную еще пять лет назад и долго готовившуюся реформу аптек, которая обязывала бы оптовых торговцев продать аптеки провизорам. Руководитель рабочей группы по аптечной реформе Прийт Сибуль, входящий в партию "Отечество", заверил Postimees, что группа может направить соответствующий законопроект в Рийгикогу на следующей неделе. Читать далее...

Госконтроль: завершить проект Rail Baltic в срок нереально!

Аудит, проведенный Госконтролем, показал, что при реализации железнодорожного проекта Rail Baltic, в том числе в части проекта, за который отвечает Эстония, возникли задержки и прогнозируется рост стоимости части работ, поэтому завершение проекта в срок не представляется реалистичным. Читать далее...

Суд выпустил из тюрьмы госизменника Хермана Симма

Тартуский уездный суд сегодня создал прецедент и постановил досрочно освободить из тюрьмы Хермана Симма, первого государственного изменника в Эстонии с момента восстановления ее независимости. Читать далее...

Галерея: здание Балтийской мануфактуры в Копли сгорело дотла

В четверг около 5.05 в столичном районе Пыхья-Таллинн вспыхнул пожар. Заброшенное здание по адресу Копли, 35 сгорело дотла. Читать далее...

КаПо задержала высокопоставленного сотрудника полиции

В среду сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали главу службы внутреннего контроля Лыунаской префектуры Каупо Мартихина, которого подозревают в присвоении 250 000 евро. Читать далее...

Уличный опрос: с чем у жителей Ласнамяэ ассоциируется Нарва?

Портал Rus.Postimees решил выяснить у жителей столичного района Ласнамяэ, с чем у них ассоциируется Нарва и что они об этом городе знают. Первая ассоциация почти у всех - граница и преимущественно русскоязычное население. Смотрите видео!

Установлено: на известном мясокомбинате бактерии листерии больше нет!

По заверению Ветеринарно-пищевого департамента, после обнаружения бактерии листерии на мясном производстве Oskar ведомство провело проверки на предприятии, и никаких новых очагов бактерии обнаружено не было. Читать далее...

Евросоюз поставил цель: электростанции и производства с дымящими трубами должны уйти в прошлое

За следующие 30 лет Евросоюз планирует прекратить выбрасывать углекислый газ в атмосферу. От дымящих труб будут избавляться. Как этот план повлияет на энергетику и сланцевую промышленность Эстонии? Жителей Ида-Вирумаа обещают не оставить с их проблемами один на один, но понятно, что проблемы будут. Читать далее...

Премьер-министр бросил чиновников под огнем критики

Деятельность министра финансов Мартина Хельме по представлению интересов не входящих в сферу его ответственности предпринимателей, занимающихся ветряной энергетикой Сынаялгов, и оказанию влияния на чиновников разделила министров на два лагеря. Читать далее...

Суд признал деятельность пункта обмена шприцев на улице Ситси в Таллинне незаконной

Харьюский уездный суд признал незаконной деятельность пункта обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси в столичном районе Пыхья-Таллинн, разрешив оказывать по этому адресу только консультационные услуги. Читать далее...

Март Ярвик: в моем кабинете было установлено прослушивающее устройство

Во вторник во время встречи с жителями Тори экс-министр сельской жизни Март Ярвик (EKRE) заявил, что на потолке в его кабинете было найдено подслушивающее устройство. Читать далее...

Следствие по заявлению Ярвика о найденном "жучке" пока не начиналось

По сообщению прокуратуры, в связи с заявлениями вынужденного покинуть пост министра политика EKRE Марта Ярвика об обнаруженном в его кабинете подслушивающем устройстве не начиналось отдельного следствия. Читать далее...

Традиционная пресс-конференция Медведева: в чате трансляции - сплошь вопросы про самолет его жены