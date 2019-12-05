Картина дня: освобождение Хермана Симма, провал аптечной реформы и штормовое предупреждение

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями четверга.
В Эстонии объявлено срочное штормовое предупреждение
Служба погоды Эстонии объявила штормовое предупреждение по всей стране. Речь идет о штормовом предупреждении первого уровня, что означает, что при определенных условиях погода может представлять опасность. Читать далее...
Неожиданно! Готовившаяся пять лет реформа аптек с треском провалилась
Правительство решило остановить согласованную еще пять лет назад и долго готовившуюся реформу аптек, которая обязывала бы оптовых торговцев продать аптеки провизорам. Руководитель рабочей группы по аптечной реформе Прийт Сибуль, входящий в партию "Отечество", заверил Postimees, что группа может направить соответствующий законопроект в Рийгикогу на следующей неделе. Читать далее...
Сотни жителей Эстонии должны будут вернуть Больничной кассе кругленькую сумму
Ежегодно Больничная касса направляет людям и медицинским учреждениям пару тысяч возвратных взысканий на общую сумму почти в несколько миллионов евро. Это необходимо для контролирования неоправданных расходов средств медицинского страхования. Читать далее...
Госконтроль: завершить проект Rail Baltic в срок нереально!
Аудит, проведенный Госконтролем, показал, что при реализации железнодорожного проекта Rail Baltic, в том числе в части проекта, за который отвечает Эстония, возникли задержки и прогнозируется рост стоимости части работ, поэтому завершение проекта в срок не представляется реалистичным. Читать далее...
Суд выпустил из тюрьмы госизменника Хермана Симма
Тартуский уездный суд сегодня создал прецедент и постановил досрочно освободить из тюрьмы Хермана Симма, первого государственного изменника в Эстонии с момента восстановления ее независимости. Читать далее...
Галерея: здание Балтийской мануфактуры в Копли сгорело дотла
В четверг около 5.05 в столичном районе Пыхья-Таллинн вспыхнул пожар. Заброшенное здание по адресу Копли, 35 сгорело дотла. Читать далее...
КаПо задержала высокопоставленного сотрудника полиции
В среду сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали главу службы внутреннего контроля Лыунаской префектуры Каупо Мартихина, которого подозревают в присвоении 250 000 евро. Читать далее...
Уличный опрос: с чем у жителей Ласнамяэ ассоциируется Нарва?
Портал Rus.Postimees решил выяснить у жителей столичного района Ласнамяэ, с чем у них ассоциируется Нарва и что они об этом городе знают. Первая ассоциация почти у всех - граница и преимущественно русскоязычное население. Смотрите видео!
Установлено: на известном мясокомбинате бактерии листерии больше нет!
По заверению Ветеринарно-пищевого департамента, после обнаружения бактерии листерии на мясном производстве Oskar ведомство провело проверки на предприятии, и никаких новых очагов бактерии обнаружено не было. Читать далее...
Cсора между домовладельцем и арендатором завершилась перестрелкой и смертельно опасным ранением
Разгоревшийся прошлой осенью в Йыэляхтме спор между домовладельцем и задолжавшим арендатором привел к тому, что домовладелец и группа молодых людей, пришедших вместе со съемщиком жилья за оставленными в квартире вещами, начали обстреливать друг друга из пневматического оружия. Читать далее...
Евросоюз поставил цель: электростанции и производства с дымящими трубами должны уйти в прошлое
За следующие 30 лет Евросоюз планирует прекратить выбрасывать углекислый газ в атмосферу. От дымящих труб будут избавляться. Как этот план повлияет на энергетику и сланцевую промышленность Эстонии? Жителей Ида-Вирумаа обещают не оставить с их проблемами один на один, но понятно, что проблемы будут. Читать далее...
Премьер-министр бросил чиновников под огнем критики
Деятельность министра финансов Мартина Хельме по представлению интересов не входящих в сферу его ответственности предпринимателей, занимающихся ветряной энергетикой Сынаялгов, и оказанию влияния на чиновников разделила министров на два лагеря. Читать далее...
Критическая ситуация в школе: 15 учителей готовы уйти с работы из-за увольнения директора
В средней школе № 1-й школе в Кивиыли после заявления волостного собрания об отставке директора Хейди Уусталу до вечера проходило собрание родителей, учителей и учеников. Читать далее...
Суд признал деятельность пункта обмена шприцев на улице Ситси в Таллинне незаконной
Харьюский уездный суд признал незаконной деятельность пункта обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси в столичном районе Пыхья-Таллинн, разрешив оказывать по этому адресу только консультационные услуги. Читать далее...
Март Ярвик: в моем кабинете было установлено прослушивающее устройство
Во вторник во время встречи с жителями Тори экс-министр сельской жизни Март Ярвик (EKRE) заявил, что на потолке в его кабинете было найдено подслушивающее устройство. Читать далее...
Следствие по заявлению Ярвика о найденном "жучке" пока не начиналось
По сообщению прокуратуры, в связи с заявлениями вынужденного покинуть пост министра политика EKRE Марта Ярвика об обнаруженном в его кабинете подслушивающем устройстве не начиналось отдельного следствия. Читать далее...
Традиционная пресс-конференция Медведева: в чате трансляции - сплошь вопросы про самолет его жены
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 5 декабря дает традиционную пресс-конференцию об итогах работы правительства за год. Это двенадцатая по счету встреча главы российского правительства с журналистами. В пресс-службе правительство сообщили, что премьер подведет итоги работы кабмина в этом году и обозначит стоящие перед ним задачи. Читать далее...