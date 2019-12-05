Картина дня: освобождение Хермана Симма, провал аптечной реформы и штормовое предупреждение

В Эстонии объявлено срочное штормовое предупреждение

Служба погоды Эстонии объявила штормовое предупреждение по всей стране. Речь идет о штормовом предупреждении первого уровня, что означает, что при определенных условиях погода может представлять опасность. Читать далее...

Неожиданно! Готовившаяся пять лет реформа аптек с треском провалилась

Правительство решило остановить согласованную еще пять лет назад и долго готовившуюся реформу аптек, которая обязывала бы оптовых торговцев продать аптеки провизорам. Руководитель рабочей группы по аптечной реформе Прийт Сибуль, входящий в партию "Отечество", заверил Postimees, что группа может направить соответствующий законопроект в Рийгикогу на следующей неделе. Читать далее...

Сотни жителей Эстонии должны будут вернуть Больничной кассе кругленькую сумму

Ежегодно Больничная касса направляет людям и медицинским учреждениям пару тысяч возвратных взысканий на общую сумму почти в несколько миллионов евро. Это необходимо для контролирования неоправданных расходов средств медицинского страхования. Читать далее...

Госконтроль: завершить проект Rail Baltic в срок нереально!

Аудит, проведенный Госконтролем, показал, что при реализации железнодорожного проекта Rail Baltic, в том числе в части проекта, за который отвечает Эстония, возникли задержки и прогнозируется рост стоимости части работ, поэтому завершение проекта в срок не представляется реалистичным. Читать далее...

Суд выпустил из тюрьмы госизменника Хермана Симма

Тартуский уездный суд сегодня создал прецедент и постановил досрочно освободить из тюрьмы Хермана Симма, первого государственного изменника в Эстонии с момента восстановления ее независимости. Читать далее...

Галерея: здание Балтийской мануфактуры в Копли сгорело дотла

В четверг около 5.05 в столичном районе Пыхья-Таллинн вспыхнул пожар. Заброшенное здание по адресу Копли, 35 сгорело дотла. Читать далее...

КаПо задержала высокопоставленного сотрудника полиции

В среду сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали главу службы внутреннего контроля Лыунаской префектуры Каупо Мартихина, которого подозревают в присвоении 250 000 евро. Читать далее...

Уличный опрос: с чем у жителей Ласнамяэ ассоциируется Нарва?

Портал Rus.Postimees решил выяснить у жителей столичного района Ласнамяэ, с чем у них ассоциируется Нарва и что они об этом городе знают. Первая ассоциация почти у всех - граница и преимущественно русскоязычное население. Смотрите видео!

Установлено: на известном мясокомбинате бактерии листерии больше нет!

По заверению Ветеринарно-пищевого департамента, после обнаружения бактерии листерии на мясном производстве Oskar ведомство провело проверки на предприятии, и никаких новых очагов бактерии обнаружено не было. Читать далее...

Cсора между домовладельцем и арендатором завершилась перестрелкой и смертельно опасным ранением

Разгоревшийся прошлой осенью в Йыэляхтме спор между домовладельцем и задолжавшим арендатором привел к тому, что домовладелец и группа молодых людей, пришедших вместе со съемщиком жилья за оставленными в квартире вещами, начали обстреливать друг друга из пневматического оружия. Читать далее...