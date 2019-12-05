Госконтроль: завершить проект Rail Baltic в срок нереально!

Анализ Госконтроля показал, что сроки выполнения работ, за которые отвечает Эстонское государство, превышены или будут превышены в среднем более чем на два года по сравнению с конечными сроками, зафиксированными в соглашениях о финансировании, пишет BNS.

Например, деятельность Эстонии по строительству пассажирских терминалов Пярну и Юлемисте задерживается, согласно прогнозам, на 5 лет. По утверждению Министерства экономики и коммуникаций, они все же будут готовы не позднее, чем к 2026 году. В отправленных Европейской комиссии отчетах в качестве причин задержки приведены необходимость в более подробных исследованиях, провал закупки или конкурса, а также более позднее, чем ожидалось, вступление в силу закона о приобретении недвижимости в общественных интересах.

По заявлению RB Estonia OÜ, основного участника реализации эстонской части проекта RB, задержки также обусловлены действиями находящегося в Латвии предприятия RB Rail AS, например, опоздание с составлением проектировочных инструкций.

Все действия в рамках проекта Rail Baltic отстают от зафиксированной в соглашениях о финансировании программы на полтора года. Эстония желала как можно быстро продвигать проект Rail Baltic, поэтому, по сравнению с другими странами Балтии, предприняла сразу больше действий в соответствии с соглашениями о финансировании – из предусмотренных соглашениями о финансировании 71 действия в сфере ответственности Эстонии находится 27.

Если страна-участник ЕС не может вовремя использовать софинансирование, то Европейская комиссия имеет право отозвать деньги. В то же время, по договоренности сторон соглашения о финансировании можно изменять, в том числе продлевать сроки выполнения работ или разделять работы на составные части. Министерства и координатор проекта – находящееся в Латвии предприятие RB Rail AS (RBR) – уже подали ходатайства о продлении срока реализации соглашений о финансировании.

Прогноз стоимости работ по проекту Rail Baltic, находящихся в зоне ответственности эстонского государства, возрос на 31,7 млн евро, т.е. на 13,9 процента по сравнению с бюджетом, зафиксированным в заключенных с ЕС трех соглашениях о финансировании. Например, согласно прогнозу, первый этап строительства пересечений железной дороги с другими объектами инфраструктуры дороже указанного в соглашении о финансировании на 20,5 млн евро, также прогнозируется увеличение стоимости строительства терминалов в Пярну и Юлемисте.

Европейская комиссия финансирует работы по проекту в пределах зафиксированного в соглашениях о финансировании бюджета, а все превышающие бюджет расходы страны-члены проекта должны нести сами. Удорожание было обусловлено, в числе прочего, уточнением прогнозов по стоимости. В то же время, в части крупных проектов увеличение стоимости и продление сроков реализации является, скорее, обычной практикой.