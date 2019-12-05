Суд решает, можно ли освободить из тюрьмы шпионившего в пользу ФСБ студента

По словам пресс-секретаря Вируского окружного суда Майли Ыунааэд, будет рассмотрен вопрос о досрочном освобождении 22-летнего Алексея Васильева 11 декабря. По данным ERR, тюрьма и прокуратура его освобождение не поддерживают, но это не является основополагающим для суда.

Весной прошлого года Харьюский уездный суд признал Васильева виновным по двум статьям Пенитенциарного кодекса и приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Срок отбытия наказания исчисляется с момента задержания Васильева 4 ноября 2017 года.

По данным Полиции безопасности, являясь агентом ФСБ, Васильев вел ненасильственную антиэстонскую деятельность, а также готовил киберпреступления. Объектами его деятельности были государственные учреждения Эстонии.