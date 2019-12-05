Поезд вышел из строя: почему пассажиры Elron более трех часов провели в ловушке?

На прошлой неделе поезд Таллинн-Раквере вышел из строя из-за возникшего короткого замыкания, которое произошло из-за разбившегося датчика скорости, сказала в радиопередаче Majandusruum на радио Kuku глава Elron Мерике Сакс.
Пассажиры добрались до пункта назначения на три с половиной часа позже, чем было указано в расписании, то есть, например, выехавшие из Таллинна в 21.35 пассажиры приехали на конечную остановку только в 2.30 ночи, передает Postimees.
Мерике Сакс объяснила, что у Elron в день около 230 отправлений и подобные инциденты в основном происходят не по вине госпредприятия, а потому, что кто-то что-то положил на железную дорогу.
«В последний раз на железной дороге был какой-то предмет, который разбил датчик скорости, произошло короткое замыкание и поезд встал», - рассказала она.
«Один из вариантов отправить на помощь автобусы, но автобусы не везде проедут. Также их невозможно очень быстро найти, все необходимо согласовать», - говорит Сакс.
По ее словам, также следует понимать, что хотя железная дорога может показаться пустой, это совсем не так — там передвигаются товарные поезда, которые надо пропускать.
Напомним, что 29 ноября отправившийся из Таллинна поезд через двадцать минут после начала поездки остановился из-за технической неисправности между Кюлли и Арукюла. Поскольку в вечернее время автобусные компании не смогли предложить достаточное количество автобусов, чтобы перевезти всех пассажиров, было решено отправить второй поезд. Elron компенсировал стоимость билетов всем пассажирам и предложил недельный билет на подходящий маршрут.