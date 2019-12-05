Поезд вышел из строя: почему пассажиры Elron более трех часов провели в ловушке?

Пассажиры добрались до пункта назначения на три с половиной часа позже, чем было указано в расписании, то есть, например, выехавшие из Таллинна в 21.35 пассажиры приехали на конечную остановку только в 2.30 ночи, передает Postimees.

Мерике Сакс объяснила, что у Elron в день около 230 отправлений и подобные инциденты в основном происходят не по вине госпредприятия, а потому, что кто-то что-то положил на железную дорогу.

«В последний раз на железной дороге был какой-то предмет, который разбил датчик скорости, произошло короткое замыкание и поезд встал», - рассказала она.

«Один из вариантов отправить на помощь автобусы, но автобусы не везде проедут. Также их невозможно очень быстро найти, все необходимо согласовать», - говорит Сакс.

По ее словам, также следует понимать, что хотя железная дорога может показаться пустой, это совсем не так — там передвигаются товарные поезда, которые надо пропускать.