ТОП-10: самые популярные в Эстонии автомобили

Две верхние строчки занимают две модели Toyota, – Corolla и RAV4 – которых в ноябре продали соответственно 114 и 113. В первую тройку также попала Škoda Octavia, которых продали 88 штук.

Автомобилей Renault Clio в ноябре продали 78, а ее поднятую от земли версию под названием Captur – 72. Škoda Kodiaq предпочли 71, Peuget 308 – 57, Škoda Karoq и Toyota C-HR – 56, а Opel Grandland X – 55 покупателей.

Из марок автомобилей лучшие результаты показали Toyota и Škoda, которых в ноябре продали соответственно 345 и 343. Третью строчку заняли Renault с 246 проданными автомобилями.

По сегментам средние внедорожники и машины меньшего среднего класса в ноябре показали более-менее равный результат – у обеих доля составила около четверти от всех проданных машин. Гибридных автомобилей продали 280, электроавтомобилей – шесть, а машин с газовым оборудованием CNG – 56.

В ноябре в Эстонии было продано всего 2028 новых легковых автомобилей. Этот показатель всего на три машины отличается от прошлогоднего. Всего за 11 месяцев года в Эстонии было продано 24 703 новых легковушек, что на 1,8 процента больше, чем за тот же период прошлого года.