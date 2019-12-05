ТОП10: эти машины сейчас хотят эстонцы

Предприятия, занимающиеся продажей автомобилей, составили отчет о продаже новых автомобилей в ноябре и выяснили 10 наиболее продаваемых моделей, пишет Postimees.
Две верхние строчки занимают две модели Toyota, – Corolla и RAV4 – которых в ноябре продали соответственно 114 и 113. В первую тройка также попала Škoda Octavia, которых продали 88 штук.
Автомобилей Renault Clio в ноябре продали 78, а ее поднятую от земли версию под названием Captur – 72. Škoda Kodiaq нашла71, Peuget 308 – 57, Škoda Karoq и Toyota C-HR – 56, а Opel Grandland X – 55 покупателей.
Из марок автомобилей лучшие результаты показали Toyota и Škoda, которых в ноябре продали соответственно 345 и 343. Третью строчку заняли Renault с 246 проданными автомобилями.
По сегментам средние внедорожники и машины меньшего среднего класса в ноябре показали более-менее равный результат – у обеих доля составила около четверти от всех проданных машин. Гибридных автомобилей продали 280, электроавтомобилей – шесть, а машин с газовым оборудованием CNG – 56.
В ноябре в Эстонии было продано всего 2028 новых легковых автомобилей. Этот показатель всего на три машины остается от прошлогоднего. Всего за 11 месяцев года в Эстонии были проданы 24 703 новых легковушек, что на 1,8 процента больше, чем за тот же период прошлого года.
По-прежнему в состоянии падения находится рынок потребительских автомобилей, в ноябре этого года их продали на 28,6 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Всего за 11 месяцев этот рынок упал на 10 процентов. По маркам автомобилей первую тройку составили Citroen, Peugeot и Toyota. В сегменте грузовых автомобилей успешнее всего была Scania.