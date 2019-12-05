Сотни жителей Эстонии должны будут вернуть Больничной кассе кругленькую сумму

В случае, если врач или работодатель меняют данные больничного листа после выплаты компенсации, Больничная касса должна будет пересмотреть записи данного больничного листа и пересчитать пособие. Если будет обнаружено, что компенсация была выплачена необоснованно, после запроса дополнительных данных у человека Больничная касса может остановить выплаты компенсаций или удержать данную сумму из компенсаций следующего периода.

"Иногда бывают случаи, когда человек теряет право на медицинские компенсации, потому что травма или заболевание были вызваны алкогольным отравлением, и это было установлено и зафиксировано врачом. Точно так же человек теряет право на медицинские компенсации, если он не является на назначенный визит к врачу без уважительной причины или намеренно пренебрегает назначенным врачом лечением», - сказала Коньт.

За год составляется несколько сотен возвратных требований, связанными с компенсацией по временной нетрудоспособности. В 2018 году Больничная касса предоставила 270 возвратных требований на общую сумму 53 527 евро.

Также бывают случаи, когда Больничная касса требует возврата расходов не от человека, а от медицинского учреждения, врач которого безосновательно выдал больничный лист. «Мы составляем возвратное требование, если в ходе контроля Больничная касса находит и доказывает факт неправильной выписки больничного листа, на основании которого Больничная касса выплатила человеку компенсацию», - добавила Конт.

Возвратные требования по поводу злоупотребления Европейской картой медицинского страхования

С помощью Европейской карты медицинского страхования люди, застрахованные в Эстонии, имеют право на получение медицинской помощи и в других странах Европейского Союза. «Неправильное использование Европейской карты медицинского страхования заключается в том, что люди пользуются картой в тот момент, когда у них на самом деле истек срок действия медицинского страхования в Эстонии, и они уже не имеют права на медицинской помощи по карте медицинского страхования в другой стране ЕС», - пояснила Конт.

По ее словам, такие случаи всегда обнаруживаются, так как другая страна представляет впоследствии Больничной кассе счет по оплате лечения. «Если проверка счетов показывает, что у человека не было медицинской страховки в Эстонии на момент получения медицинской помощи, он должен возместить Больничной кассе счета за лечение», - добавил он.

По данным Больничной кассы, с такими случаями связано в среднем от 50 до 80 человек ежегодно. В 2018 году Больничная касса выставила людям 76 возвратных требований на общую сумму 40 000 евро.

Возвратные требования к медицинским учреждениям и аптекам

Больничная касса может потребовать вернуть выплаченные деньги у поставщиков медицинских услуг и аптек, если оказалось, что медицинские услуги были оказаны неправильно или необоснованно или также безосновательно были выплачены медицинские компенсации.

"В основном такие случаи происходят по ошибке, так как объем медицинских счетов очень большой. В ходе проверки счетов за лечение мы видим, что медицинские учреждения могут предоставлять двойные счета, ошибиться в кодировании, добавить неверные услуги в счет за лечение и т.д.», - признала Конт.

Бывает и так, что врачи неправильно выписывают больничные листы или льготные рецепты. Больничная касса может предоставить возвратные требования и аптекам, и это в случае, если отпускаемые по рецепту лекарства или медицинские вспомогательные средства продаются с неправильной скидкой.

Конт подтверждает, что партнеры Больничной кассы совершают такие ошибки преимущественно по ошибке, а не преднамеренно. Они часто обращаются к Больничной кассе и сами, если обнаружат, что они неправильно предоставили данные или счета. По ее словам, существуют также системные мошенничества, которые Больничная касса отслеживает с помощью своих методов контроля или внешних источников информации. При необходимости Больничная касса передает собранные материалы в полицию, которая возбуждает уголовное дело.

В 2018 году Больничная касса представила медицинским учреждениям 347 возвратных требований на общую сумму 280 384 евро.