Фото: полсотни человек вышли на Ратушную площадь в поддержку ЛГБТ-сообщества

Демонстрацию организовали члены Тартуского городского собрания реформистка Лаура Данилас и соцдемы Леммит Каплински и Геа Кангиласки.

По словам Каплински, в последнее время звучали угрозы в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и демонстрацию они организовали, чтобы показать, что в Тарту все люди могут быть теми, кем они являются.

С речью выступил и детский писатель Мика Керянен, по словам которого, он сам би. А именно, он является сразу фанатом и эстонской, и финской футбольных команд, а это противоречиво.