Фото: полсотни человек вышли на Ратушную площадь в поддержку ЛГБТ-сообщества

Сегодня, 5 декабря, в 14.15 в Тарту на Ратушной площади собрались около 70 человек на демонстрацию в поддержку ЛГБТ-сообщества, сообщает Tartu Postimees.
Демонстрацию организовали члены Тартуского городского собрания реформистка Лаура Данилас и соцдемы Леммит Каплински и Геа Кангиласки.
По словам Каплински, в последнее время звучали угрозы в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и демонстрацию они организовали, чтобы показать, что в Тарту все люди могут быть теми, кем они являются.
С речью выступил и детский писатель Мика Керянен, по словам которого, он сам би. А именно, он является сразу фанатом и эстонской, и финской футбольных команд, а это противоречиво.
«У нас у всех есть маленькие различия, но важнее всего примиряться с различиями и уважать друг друга», - сказал Керянен. Также Керянен вспомнил финского хоккеиста Янне Пухакка, который годами скрывал от общественности свою ориентацию, но он стал первым финским хоккеистом, который сделал каминг-аут и признался в своей гомосексуальности.