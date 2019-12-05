Ограбивший ломбард в Эстонии Александр задержан в Испании

25 января этого года в Кохтла-Ярве, в Ахтместкой части города, в ломбарде на улице Малева произошло ограбление, в ходе которого была разбита витрина и украдены ювелирные украшения. У полиции было основание подозревать в совершении ограбления тогда еще 34-летнего Александра, который ранее совершал подобные преступления.
В конце апреля Вируский уездный суд выдал разрешение на арест подозреваемого. «Поскольку было основание полагать, что он находится за границей и уклоняется от уголовной ответственности, прокуратура объявила его в международный розыск», - говорит помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергей Листов.
Александра поймали в октябре этого года в Испании, где до сих пор суд решал, передавать его Эстонии или нет. Александра конвоировали в Эстонию 3 декабря.
«Полиция стран Европы ведет тесное сотрудничество, в том числе и с Испанией, и в рамках рутинной проверки в октябре Александра задержали в Испании», - уточнил старший следовать Йыхвиского отделения полиции Таави Унукс.
5 декабря в Вируском уездном суде прошло заседание, на котором мера пресечения не была изменена.
Сегодня подозреваемому предъявили подозрение в ограблении и уклонении от надзора за поведением.