Ограбивший ломбард в Эстонии Александр задержан в Испании

В конце апреля Вируский уездный суд выдал разрешение на арест подозреваемого. «Поскольку было основание полагать, что он находится за границей и уклоняется от уголовной ответственности, прокуратура объявила его в международный розыск», - говорит помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергей Листов.

Александра поймали в октябре этого года в Испании, где до сих пор суд решал, передавать его Эстонии или нет. Александра конвоировали в Эстонию 3 декабря.

«Полиция стран Европы ведет тесное сотрудничество, в том числе и с Испанией, и в рамках рутинной проверки в октябре Александра задержали в Испании», - уточнил старший следовать Йыхвиского отделения полиции Таави Унукс.

5 декабря в Вируском уездном суде прошло заседание, на котором мера пресечения не была изменена.