Cсора между домовладельцем и арендатором завершилась перестрелкой и смертельно опасным ранением

Хотя один молодой человек получил опасное для жизни пулевое ранение в грудь, Пыхьяская окружная прокуратура на этой неделе решила прекратить криминальное производство по принципу оппортунитета.

Конфликт начался из-за того, что домовладелец сдал молодому человеку комнату в волости Йыэляхтме. Но молодой человек был задолжал арендную плату, и домовладелец выгнал его. Вещи молодого человека остались в комнате, и владелец отказался вернуть их до тех пор, пока долг по арендной плате не будет выплачен.

На основании собранных в ходе предварительного расследования доказательств и показаний участников конфликта прокуратура установила, что прибывшая к дому на двух машинах компания вела себя провоцирующим образом.

В распоряжении прокуратуры есть сделанная одним из участников видеозапись, на которой домовладелец берет нож, проводит им линию и говорит, что если кто-то пересечет эту линию, он будет стрелять в него.

Мужчина принес из комнаты пневматическую винтовку Gamo G-Magnum 1250 калибра 4,5 мм. Один свидетель сказал, что спор между арендодателем и арендатором перерос в ругань. Домовладелец затем сделал свой первый выстрел, ни в кого не попав. Свидетель спрятался за машиной, а домовладелец продолжал стрелять. Одна пуля попала молодому человеку в грудь. Затем один из участников компании взял из автомобиля 6-миллиметровую страйкбольную винтовку АК-74 Tactical и выстрелил. Вслед за этим домовладелец спрятался и убежал.

На видеозаписи видно, как домовладелец стреляет из ружья наугад, ни в кого конкретно не целясь. Поэтому, по оценке прокурора, в пункт криминального производства следует внести поправки и подозревать домовладельца не на основании положения о «о «причинении серьезного вреда здоровью», а на основании положения о причинении серьезного вреда здоровью по неосторожности».

Из акта экспертизы выяснилось, что у молодого человека, попавшего под пулю, было обширное пулевое ранение в правой части грудной клетки. Вход пули был на высоте третьего ребра. У него было перелом ребер и повреждение правого легкого. Это опасная для жизни травма.

Окружной прокурор Диана Хелиле сочла возможным прекратить уголовное производство с учетом обстоятельств произошедшего: прокурор отметил, что владелец не позволял юношам проникнуть на территорию его дома, но они пересекли эту границу. Также выяснилось, что днем ранее произошел конфликт между домовладельцем и арендатором, и на месте происшествия был полицейский патруль.