Фото: в кабинете экс-министра не нашли подслушивающих устройств

Сотрудник министерства сказал BNS, что служащие обследовали кабинет бывшего министра в четверг утром, однако ничего там не обнаружили. "Конечно, специальных средств при них не было, нет у них и соответствующего обучения",- сказал собеседник.

Газета Pärnu Postimees написала, что во вторник во время встречи с жителями Тори экс-министр сельской жизни Март Ярвик (EKRE) заявил, что на потолке в его кабинете было найдено подслушивающее устройство.

«Я не знаю, сколько этих устройств было. Я получил от Хенна Пыллуааса специальный аппарат, который их выявляет», - сказал Ярвик на состоявшейся во вторник встрече с избирателями.

Экс-министр сказал, что обнаружил подслушивающее устройство на потолке. «Я отправил официальное письмо Марту Хельме, чтобы здание проверили на наличие подслушивающих устройств», - добавил он.

Ярвик заявил собравшимся, что Юри Ратас сильно подвержен влиянию канцлеров. «Канцлеры собираются каждую неделю. У них там штаб теневого правительства», - сказал Ярвик, а также добавил, что там царит атмосфера Партии реформ.