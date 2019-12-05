«Он продавал за деньги наши тайны»: Рейнсалу назвал непонятным решение суда об освобождении Симма

"Досрочное освобождение Хермана Симма мне непонятно даже при том, что суд по закону имеет на это право и свое решение обосновал. Эти обоснования для меня непонятны", - написал Рейнсалу в четверг на своей странице в Facebook.

"Симм присягал в своей должности защищать Эстонию, и его служебным долгом как раз и была защита секретов. Он продавал за деньги наши тайны и тайны союзников. Одно лишь последовавшее позже изменение требований безопасности обошлось государству в 20 миллионов",- написал Рейнсалу, по словам которого предательство Симма поставило под угрозу тысячи жизней и в Эстонии, и у союзников.

"Мне неловко и перед союзниками - предательство их тайн для нас является преступлением, за которое мы освобождаем досрочно, поскольку, согласно обоснованию суда, шпион не сможет впредь иметь допуска к тайнам и вероятность нового предательства по логике суда мала", - написал бывший министр юстиции, по мнению которого наказание за госизмену должно "устрашать других будущих изменников и во-вторых стать местью государства".

"Тут стыдиться нечего. Все государства обращаются с госизменниками по-особому, и это оправданно",- написал Рейнсалу, выразив недоумение тем, что прокуратура не обжаловала решение о досрочно освобождении Симма.