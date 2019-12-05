Объединения с Путиным не будет: Лукашенко заявил, что никогда не сдаст Белоруссию России и не даст поставить страну на колени

Глава союзного с Россией государства обратил внимание, что порой можно слышать заявления, что союзные документы не предусматривают те или иные моменты. В этом случае, по его словам, надо судить не только по букве, но и по духу подписанных договоров и документов.

"Неужели, подписывая эти документы, мы подписывались под тем, что с каждым годом у нас будет хуже. Абсурд полный. Мы подписались и пошли в союз, основой которого сегодня является и должна быть Россия, только для того, чтобы вместе творить нашу историю. И понимали, что мы получим от России то, что нам нужно, а они получат то, что им нужно. И мы подписали эти договоры. Их просто надо исполнять", - сказал Лукашенко.

Президент заверил, что уже на завершающей стадии находится работа над программой действий по углублению интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства, а также над пакетом дорожных карт и рядом других соглашений по чувствительным для обеих сторон вопросам. "Наши группы во главе с премьер-министрами шестого декабря вечером или днем обсудят. Я предложил Путину это сделать шестого. А седьмого мы встретимся и посмотрим, что наработали премьер-министры и руководители групп, и, если это возможно, примем решение", - сказал Лукашенко.

На субботу, 7 декабря, в Сочи запланирована встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. 8 декабря страны будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Премьер Белоруссии Сергей Румас в сентябре 2019 года пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны в первую очередь дорожные карты по секторам экономики. Предполагается, что будет подготовлена 31 такая дорожная карта. Перед предыдущей встречей глав правительств сторонами было согласовано около 20 дорожных карт.

В 2021 году две страны предполагали провести экономическую интеграцию - создать единые Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, реализовать другие меры. Однако российская и белорусская делегации, которую возглавляли премьеры двух стран, в ноябре 2019 года не смогли урегулировать все спорные вопросы экономической интеграции, была согласована только половина "дорожных карт".

По словам Александра Лукашенко, Белоруссия и РФ так и не решили ряд ключевых вопросов, в том числе по газу и нефти.

"Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем", - сказал президент Белоруссии.

Основные противоречия сторон в переговорах касаются вопросов цены на российский газ и компенсации Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере России.

Накануне встречи Путина и Лукашенко СМИ объявили об объединении двух стран

В начале декабря, за несколько дней до встречи президентов РФ и Белоруссии в Сочи по вопросам Союзного государства, в СМИ двух стран прошла информация со ссылкой на посла Белоруссии в России Владимира Семашко, что две страны в рамках объединения намерены создать единые парламент и правительство.

Цитировалось следующее высказывание посла: "Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться: это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создание единого парламента и правительства с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Белоруссия отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается".

По словам дипломата, большинство "дорожных карт" должны быть согласованы к 6 декабря, то есть к моменту встречи Путина и Лукашенко в Сочи.

После этого новости с заголовками типа "Россия и Белоруссия объединяются", "Россия и Белоруссия создаю единые парламент и правительство" широко разошлись в СМИ.