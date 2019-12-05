В Таллинне произошло тяжелое ДТП, трое пострадавших

В Таллинне в Юлемисте сегодня вечером произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадали три человека. Движение на месте нарушено.
Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил Postimees, что около 19 часов в начале шоссе Таллинн-Тарту в один автомобиль сзади врезался другой автомобиль.
По последним данным, пострадали три человека. На место вызвана скорая помощь.
По предварительным данным, один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения.
На месте ДТП несколько полицейских патрулей и аварийная группа. Полиция просит всех участников дорожного движения на месте происшествия следовать распоряжениям полиции.