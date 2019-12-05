Чт, 5.12.2019
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  • В Таллинне произошло тяжелое ДТП, трое пострадавших

В Таллинне произошло тяжелое ДТП, трое пострадавших

ДТП. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kaspar Pokk

В Таллинне в Юлемисте сегодня вечером произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадали три человека. Движение на месте нарушено. 

Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил Postimees, что около 19 часов в начале шоссе Таллинн-Тарту в один автомобиль сзади врезался другой автомобиль.

По последним данным, пострадали три человека. На место вызвана скорая помощь. 

По предварительным данным, один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения.

На месте ДТП несколько полицейских патрулей и аварийная группа. Полиция просит всех участников дорожного движения на месте происшествия следовать распоряжениям полиции.

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