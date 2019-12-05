В Таллинне произошло тяжелое ДТП, трое пострадавших

Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил Postimees, что около 19 часов в начале шоссе Таллинн-Тарту в один автомобиль сзади врезался другой автомобиль.

По последним данным, пострадали три человека. На место вызвана скорая помощь.

По предварительным данным, один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения.