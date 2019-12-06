Пт, 6.12.2019
Многие люди готовы с легкостью найти себе секс-партнера на ночь, и это происходит постоянно. Эдгар Гергель
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  • Возможно ли в Таллинне за двадцать евро снять квартиру на одну ночь?

Возможно ли в Таллинне за двадцать евро снять квартиру на одну ночь?

Дом на улице Кельдримяэ.

ФОТО: City24

Портал Kodustiil пришел в выводу, что в столице, даже имея в кошельке гораздо меньшую сумму, без крыши над головой не останешься.

Однокомнатная квартира на улице Лооде, 5 евро

ФОТО: KV.EE

В 28-метровой квартире есть все для того, чтобы переночевать. Спастись от скуки поможет телевизор, а для приготовления завтрака есть даже две плиты.  

Однокомнатная квартира на улице Кельдримяэ,15 евро

ФОТО: City24

Ночлег в этой однокомнатной квартире предполагает пользование ванной и возможность приготовления еды. В комнате площадью 18 квадратных метров могут заночевать два человека. 

Однокомнатная квартира на улице Луйзе, 20 евро

ФОТО: City24

Комната гостиничного типа располагает диван-кроватью и, в случае необходимости, постельным бельем. Имеются кухонный уголок и душ, где утром можно освежиться и приготовить себе завтрак. 

Однокомнатная квартира на Ярвеотса-теэ, 20 евро

ФОТО: City24

Площадь квартиры - 33 м2. К услугам постояльца оборудованная кухня и хороший душ. А также бесплатная парковка. 

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