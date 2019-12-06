Возможно ли в Таллинне за двадцать евро снять квартиру на одну ночь?

ФОТО: KV.EE

В 28-метровой квартире есть все для того, чтобы переночевать. Спастись от скуки поможет телевизор, а для приготовления завтрака есть даже две плиты.

ФОТО: City24

Ночлег в этой однокомнатной квартире предполагает пользование ванной и возможность приготовления еды. В комнате площадью 18 квадратных метров могут заночевать два человека.

ФОТО: City24

Комната гостиничного типа располагает диван-кроватью и, в случае необходимости, постельным бельем. Имеются кухонный уголок и душ, где утром можно освежиться и приготовить себе завтрак.

ФОТО: City24