Возможно ли в Таллинне за двадцать евро снять квартиру на одну ночь?

Портал Kodustiil пришел в выводу, что в столице, даже имея в кошельке гораздо меньшую сумму, без крыши над головой не останешься.
В 28-метровой квартире есть все для того, чтобы переночевать. Спастись от скуки поможет телевизор, а для приготовления завтрака есть даже две плиты.
Ночлег в этой однокомнатной квартире предполагает пользование ванной и возможность приготовления еды. В комнате площадью 18 квадратных метров могут заночевать два человека.
Комната гостиничного типа располагает диван-кроватью и, в случае необходимости, постельным бельем. Имеются кухонный уголок и душ, где утром можно освежиться и приготовить себе завтрак.
Площадь квартиры - 33 м2. К услугам постояльца оборудованная кухня и хороший душ. А также бесплатная парковка.