Директора: жаль, что PISA не изучает вопрос загруженности учителей и социальной уязвимости русских

На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире директора трех столичных школ: руководитель Ласнамяэской гимназии и Ласнамяэской русской гимназии Андрей Канте (на две школы приходится 2500 учеников!) и директор Ляэнемереской гимназии Денис Преснецов.

Денис Преснецов ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Фрагмент беседы:

– Чем же обусловлено отставание русских школ от эстонских в рейтинге PISA? У нас вроде бы единая система образования...

Денис Преснецов: – Не будем скрывать, что школы с русским языком обучения постоянно находятся под неким прессингом и контролем, которые мешают развитию образовательных учреждений.

– Что вы имеете в виду?

– Постоянный контроль, вызванный необходимостью перейти на эстонский язык обучения, постоянные проверки со стороны Языковой инспекции мешают развитию школ.

Учителя постоянно находятся в стрессе. Кроме того, негативный фон вокруг русской школы создают политики - своими заявлениями и законопроектами.

При этом в системе образования есть много позитивного. Это и сотрудничество с эстонскими школами, и обмен учащимися, и много других программ, поддерживающих изучение эстонского языка, а также повышение квалификации учителей.

Сильная сторона нашей системы образования – наличие школ с разным языком обучения.

Андрей Канте: – Конечно, негативный информационный фон вокруг школы с русским языком обучения присутствует. Считаю, что разнице в результатах способствует целый спектр факторов.

Русская школа в Эстонии была достаточно долгое время изолирована в информационном плане, учителя не получали в должной степени дополнительного образования, что тоже сказывается на результативности теста PISA.

Стоит также отметить, что русскоязычное население в Эстонии в социальном плане достаточно уязвимо. В результате школам с русским языком обучения зачастую приходится решать еще и социальные вопросы.

Андрей Канте ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

И это имеет негативное влияние на развитие практических навыков, которые оцениваются тестами PISA. Все проблемы с успеваемостью учащихся начинаются где-то дома.

– Наверняка многие политики сейчас сказали бы, что рейтинги можно подтянуть за счет единого языка обучения. Согласитесь ли вы с этим?

Андрей Канте: – Я бы сразу ответил любому из политиков так: "Вы не учитываете фактор отсутствия учителей!" Имею в виду именно мотивированных учителей, которые позволили бы получить хороший результат.

Жаль, что наряду с PISA-тестом не изучается вопрос загруженности русских учителей. Зачастую эти нагрузки непосильны.

– Влияют ли на результаты теста PISA программы погружения и изучение предметов на неродном языке?

Андрей Канте: – И языковое погружение, и углубленное изучение языка через предмет подходит далеко не всем учащимся. Об этом говорит мой опыт учителя-предметника. А иногда бывает и так, что преподавание на неродном языке мотивирует и подстегивает уже мотивированного ученика получать более глубокие знания.

Но нельзя забывать о том, что обучение на неродном языке автоматически делает из школьника ребенка с особыми потребностями.