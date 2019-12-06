Студия Postimees: русские школы в рейтинге PISA – побочный эффект от погружения?

Результаты PISA показали, что эстонские школы – снова лучшие в Европе, русские школьники – выше среднего уровня, но отстают от эстонских сверстников примерно на год. В чем причины?
На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире директора трех столичных школ: руководитель Ласнамяэской гимназии и Ласнамяэской русской гимназии Андрей Канте, директор Ляэнемереской гимназии Денис Преснецов.
- Чем обусловлено отставание русских школ от эстонских в рейтинге PISA?
- Влияют ли на результаты PISA различные программы погружения и изучение предметов на неродном языке?
- Сказывается ли на результатах социальный аспект? Есть ли разница между эстонскими и русскими школьниками в социальном плане?
- Способны ли русские школы сами подтянуть результаты PISA?
- А что будет, если в русские школы хлынут украинские, белорусские, российские школьники? Как это скажется на результатах PISA?
- В чем особенности теста PISA?
- Что позволяет Эстонии быть в лидерах?