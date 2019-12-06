Пт, 6.12.2019
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  • Студия Postimees: русские школы в рейтинге PISA – побочный эффект от погружения?

Студия Postimees: русские школы в рейтинге PISA – побочный эффект от погружения?

Руководитель Ласнамяэской гимназии и Ласнамяэской русской гимназии Андрей Канте; директор Ляэнемереской гимназии Денис Преснецов

ФОТО: Erakogu

Результаты PISA показали, что эстонские школы – снова лучшие в Европе, русские школьники – выше среднего уровня, но отстают от эстонских сверстников примерно на год. В чем причины?

На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире директора трех столичных школ: руководитель Ласнамяэской гимназии и Ласнамяэской русской гимназии Андрей Канте, директор Ляэнемереской гимназии Денис Преснецов.  

  • Чем обусловлено отставание русских школ от эстонских в рейтинге PISA? 
  • Влияют ли на результаты PISA различные программы погружения и изучение предметов на неродном языке?
  • Сказывается ли на результатах социальный аспект? Есть ли разница между эстонскими и русскими школьниками в социальном плане?
  • Способны ли русские школы сами подтянуть результаты PISA?
  • А что будет, если в русские школы хлынут украинские, белорусские, российские школьники? Как это скажется на результатах PISA?
  • В чем особенности теста PISA?
  • Что позволяет Эстонии быть в лидерах? 

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