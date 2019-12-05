Критическая ситуация в школе: 15 учителей готовы уйти с работы из-за увольнения директора

В средней школе № 1-й школе в Кивиыли после заявления волостного собрания об отставке директора Хейди Уусталу до вечера проходило собрание родителей, учителей и учеников. Представители власти на встречу не пришли.
Более всего собравшихся интересовало то, почему решение об увольнении директора было принято так быстро, а также, какие последующие шаги нужно предпринять. 15 учителей изъявили готовность покинуть школу, рассматривался вопрос о забастовке, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Обсуждение продолжится в пятницу.
Причиной увольнения Уусталу стала предполагаемая организация политической агитации в школе, пишет "Северное Побережье". В качестве ее конкретного примера старейшина привел состоявшееся 13 ноября в школе собрание клуба молодых реформистов, и хотя организаторы мероприятия утверждали противоположное, волостной старейшина сказал, что речь шла об учреждении и выборах президента клуба молодых реформистов. Кроме того, он упомянул историю шестилетней давности, когда директор раздавала предвыборную рекламу. "Что-то происходило и в 2017 году", - добавил он, не указав точно, о чем речь.
Рауам признался, что имеются и другие причины увольнения Уусталу.
Сегодня утром перед Люганузеским волостным управлением собрались пара сотен ребят, родители детей и активисты, два часа скандировавшие требования, чтобы волостной старейшина Виктор Рауам выступил перед народом, а директор школы осталась в должности. Подробнее читайте здесь.