США ввели санкции против российской «Корпорации Зла»

В сообщении Минюста США утверждается, что деятельность Evil Corp привела к ущербу размером более 100 миллионов долларов, от ее действий пострадали финансовые организации 40 стран мира.

В санкционный список за вредоносную деятельность в киберсфере включены ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания" ("ЦАО"), ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp (Dridex Gang). Санкции введены против следующих физических лиц: Башликов Алексей, Бурхонова Гульзара, Денис Гусев (GOTMAN, David, POMOJAC, Marin), Андрей Плотницкий (он же Андрей Ковальский, STREL), Дмитрий Слободской, Кирилл Слободской, Дмитрий Смирнов, Иван Тучков, Игорь Турашев (ENKI, NINTUTU), Артем Якубец и Максим Якубец (AQUA).

Под санкции также попали граждане Украины Татьяна Шевчук, Руслан Жмулько, гражданин Узбекистана Азамат Сафаров, гражданин Израиля Давид Губерман, гражданин Испании Карлос Альварес и гражданин Греции Георгиос Манидис.

Кроме того, россиянам Максиму Якубцу и Игорю Турашеву предъявлены обвинения по десяти пунктам, в числе которых сговор, компьютерный взлом, банковское мошенничество, мошенничестве с программным обеспечением и т.д. Расследованием дела занимается прокуратура штата Пенсильвания.

Представители Минюста США, Госдепартамента США, а также Национального агентства по борьбе с преступностью (Великобритания) объявили о санкциях в отношении российских граждан и компаний сегодня в 17:00 по эстонскому времени на совместной пресс-конференции.

На ней Максим Якубец (по прозвищу Aqua, родом из Москвы) был назван организатором группировки Evil Corp, которая применяла мошенническую схему по краже денег с ноября 2011 года, он также стоял за распространением ботнета Bugat (другие названия Dridex и Cridex). Его сообщник Турашев (по прозвищу Nintutu) выполнял ряд задач в интересах киберпреступной группировки.

Максим Якубец заочно арестован в США, за информацию, которая приведет его к аресту, объявлено вознаграждение в 5 миллионов долларов.

Минюст США утверждает, что Якубец пытался украсть с банковских счетов около 220 млн долларов, хотя реальный ущерб его жертв составил около $70 млн. А Минфин США сообщил, что деятельность Evil Corp нанесла ущерб в размере $100 млн. В числе жертв российских хакеров оказались также около 300 банков и компаний, например, Bank of America и Penneco Oil. Эта кибергруппа стала одной из главных угроз для бизнеса.

Кроме того, по данным Минфина США, Якубец с 2017 года сотрудничал с ФСБ России. В апреле 2018 года, отмечается в заявлении ведомства, он направлял запрос на получение разрешения на работу с засекреченной информацией ФСБ.

Американские власти считают россиян причастными к краже банковских данных пользователей, которые впоследствии использовались для несанкционированных электронных платежей. Украденные средства перечислялись на счета подозреваемых, а затем или нелегально вывозились за границу, или переводились на счета в другие страны, в том числе в Россию, Украину, Белоруссию и т.д.