О чем сигнализируют сосульки?

Руководитель отдела обслуживания недвижимости Pindi Kinnisvara Реймо Розе сказал, что на так называемом свесе правильно утепленной кровли сосульки не образуются. «Если тепло из внутренних помещений не выходит наружу через чердак или крышу, то сосульки не возникают», – подтвердил Розе, заметив, что морозные зимы в северных странах на самом деле являются хорошим помощником для домовладельцев. «Образование сосулек на свесе крыши или лед на подоконниках сразу же свидетельствует о том, что в доме слабая теплоизоляция, и при помощи термофотографирования можно уже более точно локализовать место утечки тепла» – объяснил Розе.