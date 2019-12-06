Фото: в пригороде Таллинна растет новый эксклюзивный жилой район

Земельные участки, выделенные под строительство, имеют разные размеры: от 1732 до 2596 квадратных метров. На каждом участке можно построить индивидуальный жилой дом высотой до девяти метров, но не более двух этажей. Площадь основания дома не должна превышать 240 квадратных метров.

Так будет выглядеть жилой район Саарусте. ФОТО: KV.EE

Саарусте будет настоящим жилым микрорайоном с сетью внутренних дорог, уличным освещением и детскими площадками. Растущий вокруг хвойный лес обеспечит свежий воздух. Район будет безопасным, спокойным и достаточно обособленным.

Примерно так могут выглядеть новые дома. ФОТО: KV.EE