Фото: в пригороде Таллинна растет новый эксклюзивный жилой район

В деревне Саусти волости Кийли, в семи километрах от Таллинна, строится обособленный жилой район Саарусте, сообщает портал Kodustiil.
Земельные участки, выделенные под строительство, имеют разные размеры: от 1732 до 2596 квадратных метров. На каждом участке можно построить индивидуальный жилой дом высотой до девяти метров, но не более двух этажей. Площадь основания дома не должна превышать 240 квадратных метров.
Саарусте будет настоящим жилым микрорайоном с сетью внутренних дорог, уличным освещением и детскими площадками. Растущий вокруг хвойный лес обеспечит свежий воздух. Район будет безопасным, спокойным и достаточно обособленным.
Большим плюсом нового жилого района является его прекрасное сообщение с Таллинном, куда можно легко добраться как по Вильяндискому шоссе, так и по кольцевой дороге, а также по Тартускому шоссе.