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  • В Таллинне из-за опасного маневра водителя легковушки пострадала пассажирка троллейбуса

В Таллинне из-за опасного маневра водителя легковушки пострадала пассажирка троллейбуса

Троллейбус. Иллюстративное фото.

ФОТО: Martin Ilustrumm

В четверг, 5 декабря, в Таллинне в резко затормозившем троллейбусе пострадала ехавшая в нем 65-летняя женщина.

Инцидент имел место около 16.18 на перекрестке улиц Тулика и Синика. Автомобиль Toyota RAV4, личность водителя которого пока не установлена, совершал поворот налево из правой полосы. Чтобы избежать столкновения, водителю троллейбуса пришлось резко затормозить. В результате инцидента в троллейбусе упала и получила травмы 65-летняя женщина.

Женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Автомобиль Toyota покинул место происшествия.

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