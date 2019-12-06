В Таллинне из-за опасного маневра водителя легковушки пострадала пассажирка троллейбуса

Инцидент имел место около 16.18 на перекрестке улиц Тулика и Синика. Автомобиль Toyota RAV4, личность водителя которого пока не установлена, совершал поворот налево из правой полосы. Чтобы избежать столкновения, водителю троллейбуса пришлось резко затормозить. В результате инцидента в троллейбусе упала и получила травмы 65-летняя женщина.