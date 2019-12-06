Аптечная реформа: министр Кийк не видит причин для своей отставки

В интервью "Актуальной камере" Кийк сказал, что не занимается предсказанием будущего, но рабочих обязанностей у него хватает и без аптечной реформы, а также добавил, что по-прежнему поддерживает данную реформу, поскольку она служит интересам как системы здравоохранения, так и пациентов, пообещав продолжать отстаивать ее в коалиции.

Коллега министра по Центристской партии, депутат Рийгикогу Тынис Мельдер считает, что Кийк справится и с отменой реформы: "Я считаю, что Танель Кийк, во-первых, был одним из сильнейших министров в этом правительстве, и, зная его как сильного профессионала, я благодарю его за то, что сегодня парламент дал ему задачу, установив закон, который к 1 апреля должен быть претворен в жизнь. Сегодня Танель Кийк очень усердно работает над этим, но я считаю, что если парламент захочет дать ему другое задание, то он, будучи сильным профессионалом, изменит свой курс и в соответствии с ним обеспечит реализацию этого закона".