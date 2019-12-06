В Эстонии свободно почти 12 000 рабочих мест. Кто их заполнит?

В третьем квартале количество вакантных должностей увеличилось в сравнении с тем же периодом прошлого года на 4% и по сравнению с предыдущим кварталом – на 6%.

Общее число вакантных и занятых должностей составило в третьем квартале 609 126, что в сравнении с предыдущим кварталом почти на 0,3% меньше. В общей совокупности должностей по-прежнему наибольшей является доля вакансий в сфере обрабатывающей промышленности (18%), торговли (15%) и образования (10%). Предложений о работе в этих сферах деятельности поступало от эстонских предприятий больше всего: в торговле было 2050 вакансий, в образовании – 1473 и в обрабатывающей промышленности – 1407. Далее следуют сферы государственного управления и обороны (1125 вакансий).

Доля вакантных должностей в общей совокупности вакансий в третьем квартале составила 2%, что на 0,1 процентных пункта больше, чем в этом же квартале 2018 года. Наиболее высоким этот показатель был в сфере информации и связи (3,1%) и в сфере государственного управления и обороны (2,9%), а самым низким – в горнодобывающей промышленности и в сфере операций с недвижимостью (обе по 0,2%).

Вакансии публичного сектора составили в третьем квартале 31% от общего числа вакантных должностей. Наиболее высокой доля вакансий была в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих местным самоуправлениям (2,7%). В учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству, доля вакансий составила 2,2%, на предприятиях, принадлежащих эстонским частноправовым лицам – 1,6% и на предприятиях, принадлежащих зарубежным частноправовым лицам – 2,3%.

Большинство вакансий по-прежнему находилось в Харьюском уезде (75%), в том числе в Таллинне (63%). Далее следуют Тартуский (8%) и Пярнуский уезд (3%). Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском (2,6%) и Выруском (1,8%) уездах, а самой низкой – в Хийуском (0,2%) и Ляэне-Вируском уездах (0,5%).

Оборот рабочей силы, характеризующий ее передвижение в результате приема на работу и увольнения, составил в третьем квартале около 118 000, что в сравнении с тем же периодом прошлого года на 18% больше. По сравнению со вторым кварталом 2019 года оборот рабочей силы увеличился на 2%. В первой тройке по показателю как принятых на работу, так и уволившихся по-прежнему были сферы розничной торговли, обрабатывающей промышленности и строительства. Из числа всех уволившихся с работы по инициативе работодателя были уволены 9% работников.

Департамент статистики проводит исследование вакантных и занятых должностей и передвижения рабочей силы начиная с 2005 года. В 2019 году в выборке представлено 8300 предприятий, учреждений и организаций, а в генеральной совокупности представлены также некоммерческие организации и целевые учреждения с менее 50 работниками.