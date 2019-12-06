Ратас примет участие в обсуждении будущего проекта Rail Baltic

По словам премьер-министра Юри Ратаса, в случае с Rail Baltic мы имеем дело с историческим, уникальным для Эстонии, Латвии и Литвы проектом, успех которого зависит от тесного сотрудничества всех сторон. «Чтобы претворить в жизнь общие большие цели, мы должны добиться решительного прогресса, опираясь на достигнутые соглашения и принятый график и фокусируясь на необходимости завершить проектирование и начать строительство», - сказал премьер-министр.

«Я рад, что Эстония уже приступила к строительству. Rail Baltic непременно будет завершена», - добавил он.

«Мы должны работать вместе, потому что вместе мы гораздо сильнее, все равно, идет ли речь в своевременном завершении строительства Rail Baltic, энергетическом рынке, будущем бюджете Европейского союза или оборонном сотрудничестве в НАТО», - отметил Ратас.

Обсуждение ситуации с Rail Baltic начнется в формате рабочего обеда, в котором примут участие премьер-министры Эстонии и Латвии и министры трех Балтийских стран, ответственные за транспортную сферу, а также координатор, ответственная за коридор между Северным и Балтийским морем Трансъевропейской транспортной сети Катрин Траутманн и генеральный директор транспортного директората Европейской комиссии Хенрик Хололей. Тему продолжат обсуждать уже в расширенном кругу во время рабочей сессии, когда к Юри Ратасу и Кришьянису Кариньшу присоединятся их литовский коллега Саулюс Сквернялис, а также министр транспорта Польши, посол Финляндии в Риге и представители RB Rail.

Вторая рабочая сессия сосредоточится на темах единого энергетического рынка, долгосрочном бюджете Европейского союза 2021-2027 и начинающемся в январе председательстве Эстонии в Балтийском совете министров. Итоги встречи премьер-министры подведут в совместном заявлении.

Во время рабочего ужина, за которым к Юри Ратасу, Кришьянису Кариньшу и Саулюсу Сквернялису присоединится также польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, будут обсуждаться трансатлантические связи в свете только что завершившейся встречи лидеров стран НАТО, ситуация вокруг Украины и будущее Европы после Брекзита.

Совет премьер-министров является высшим органом Балтийского совета министров, который задает направление межправительственному сотрудничеству Эстонии, Латвии и Литвы. В 2019 году работой Балтийского совета руководит Латвия, в 2020 году руководство перейдет к Эстонии.