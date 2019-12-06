Британско-итальянские журналисты Эрика Меларго и Марко Бьяджоли с телеканала Travelxp, снимая цикл передач об увлекательных уголках Эстонии, пришли в восторг как от Старого города Таллинна, так и от нарвской экзотики - как они сами говорят, "там ощущается присутствие России", пишет "Северное побережье".

"Северное побережье" встретилось с молодой парой Эрикой Меларго и Марко Бьяджоли, а также входящими в их команду поддержки индийцами в Эстонском шахтном музее в Кохтла-Нымме.

"Загадочная Нарва"

Съемочная группа прибыла на место с большим опозданием, но много где побывавшие и много чего повидавшие итальянцы, несмотря на это, пребывали в очень хорошем настроении и с порога бросились обнимать местного коллегу.

Рассказывая о формате своей передачи, Марко говорит, что это телепередача о путешествиях, в которой он и Эрика представляют зрителям все, что видят - посредством своих субъективных описаний и интервью с местными жителями.

Из того, что Марко и Эрика успели увидеть в Эстонии до прибытия в Кохтла-Нымме, сильнее всего их впечатлила разница между Таллинном и Нарвой.

- Это очень разные места. Таллинн современный, цифровой, высокотехнологичный. Там также есть Старый город, уникальный в мировом масштабе тем, насколько хорошо он сохранился. Поскольку мы из Италии, мы любим искусство, и разнообразие таллиннской архитектуры поразительно. Почему Нарва интересна - это смесь русского и эстонского. Местные люди тоже приветливы, как и в Таллинне, - наперебой рассказывают Марко и Эрика.

- В Нарве ощущаешь присутствие России, что для нас очень необычно. Когда пересекаешь границу Италии, остаешься в знакомом Европейском союзе, но в Нарве Россию можно в прямом смысле слова увидеть. Ты словно в уголке, откуда видишь эту страну, но не можешь туда попасть, разве что у тебя есть виза. Нарва - действительно загадочное место, - с энтузиазмом делится Эрика своими свежими впечатлениями.

"Кренгольм" - словно заброшенный Нью-Йорк

Также итальянцев поразил комплекс "Кренгольма". "Это потрясающее ощущение - бродить между стен заброшенного здания, величественность которого ощущается на каждом шагу. Как будто гуляешь по Нью-Йорку, который каким-то чудом обезлюдел. Это сверхмощное большое строение. Мы побывали и в Нарвской крепости, где услышали, что ее спроектировал итальянец. Мы были удивлены, когда нашли в Нарве итальянские корни. Здорово понимать, что мы сотрудничали еще много веков тому назад. Очень классным было посещение бастиона Виктория", - считает Марко.

В Нарве также взяли интервью у молодой супружеской пары - Ангелины (26) и Анатолия (35), родители которых когда-то приехали в Эстонию из России. Позднее в Эстонию иммигрировали и прародители молодоженов. Они, по словам итальянцев, очень счастливы в Эстонии и интегрировались в местную жизнь.

И Эрика, и Марко обещают непременно посетить "потрясающий город на границе ЕС" снова, чтобы увидеть больше и встретиться с большим числом местных жителей. Глава в истории города, о которой им бы хотелось узнать больше, - это барочная Нарва. Они планируют сперва ознакомиться с ней посредством старых фотографий.

Вдобавок к Нарве и Таллинну итальянцы уже успели посетить также разрез "Aidu", где на них, особенно на Эрику, произвело неизгладимое впечатление сафари по бездорожью. Из Кохтла-Нымме итало-британско-индийская съемочная группа направилась в Тарту.

Из посещенных по работе мест итальянцы выделяют столицу Шотландии Эдинбург. "Я родился в Риме, и поэтому этот древний город по разным причинам занимает особенное место в моем сердце. Эдинбург имеет внутреннее сходство с Римом - хотя находится он в Великобритании - именно благодаря своему средневековому характеру. Там мы были действительно потрясены", - объясняет Марко.

Эрика и Марко, которые работают ведущими передачи, по итогам 16-дневной экспедиции в Эстонию планируют произвести для своего канала три-четыре 24-минутных эпизода.