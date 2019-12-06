Bolt запускает доставку еды в еще одном городе Эстонии

“В августе этого года мы запустили Bolt Food в Таллинне. Теперь эта услуга появилась в Вильнюсе и Тарту. Нам очень приятно, что у нас есть возможность предложить доставку еды в тех городах, где люди доверяют и пользуются Bolt”, - говорит руководитель Bolt Food в странах Балтии Дмитрий Лучин.

Для того, чтобы заказать доставку, нужно загрузить приложение Bolt Food. В приложении вы увидите список ресторанов и их меню. Перед подтверждением заказа приложение покажет итоговую цену и предположительное время доставки. Для оплаты заказа требуется ввести данные своей банковской карты.

“Для нас важно обеспечить доступный, быстрый и удобный сервис всем нашим пользователям и лучшие возможности заработка для наших водителей. Мы исходим из этих принципов и в случае Bolt Food. Мы сотрудничаем с лучшими ресторанами и кафе, чтобы пользователи смогли найти для себя новые интересные блюда, а также заказать еду из своих любимых ресторанов”, - добавил Лучин.

Тарту станет третьим городом, где предприятие будет предлагать доставку еды. На данный момент пользователи смогут сделать заказ из более 45 ресторанов. Среди них, например, McDonald’s, Kolm Tilli, Uulits, Waksal Express, Kauss и Fasters.