В социальных сетях распространяется ложная информация о сносе памятника архитектуры в Таллинне

Некоторые пользователи социальных сетей любят безапелляционно публиковать недостоверную информацию, вводя читателей в заблуждение.
Пользователь социальных сетей, скрывающийся за никнеймом, с уверенностью написал следующее: «Известно ли вам, друзья, что через год-полтора начнут сносить таллиннскую Центральную библиотеку на Тынисмяги? Уже, кажется, согласованы проект и смета». Эта реплика вызвала бурную дискуссию и ассоциации со сносом центра «Сакала», с судьбой Горхолла и так далее, и редакция решила обратиться за комментариями к людям, более осведомленным.
Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков отметил, что для начала хорошо бы разобраться, о какой библиотеке идет речь: «На Тынисмяги располагается Национальная библиотека, а Центральная находится на бульваре Эстония и является памятником архитектуры XIX века. Впрочем, памятником архитектуры признана и Национальная библиотека, которая входит в число зданий, принадлежащих Министерству культуры». Ни о каком сносе здания конца XIX века, понятно, дело не идет.
На наш запрос в Министерство культуры ответил руководитель коммуникационного отдела Меэлис Компус: «Эта информация – ложь от начала до конца. Государство планирует в ближайшие годы начать работы по реновации Национальной библиотеки, однако внешний вид здания останется без изменений».