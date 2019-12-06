В социальных сетях распространяется ложная информация о сносе памятника архитектуры в Таллинне

Пользователь социальных сетей, скрывающийся за никнеймом, с уверенностью написал следующее: «Известно ли вам, друзья, что через год-полтора начнут сносить таллиннскую Центральную библиотеку на Тынисмяги? Уже, кажется, согласованы проект и смета». Эта реплика вызвала бурную дискуссию и ассоциации со сносом центра «Сакала», с судьбой Горхолла и так далее, и редакция решила обратиться за комментариями к людям, более осведомленным.

Таллиннская Центральная библиотека. ФОТО: Tallinn.ee

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков отметил, что для начала хорошо бы разобраться, о какой библиотеке идет речь: «На Тынисмяги располагается Национальная библиотека, а Центральная находится на бульваре Эстония и является памятником архитектуры XIX века. Впрочем, памятником архитектуры признана и Национальная библиотека, которая входит в число зданий, принадлежащих Министерству культуры». Ни о каком сносе здания конца XIX века, понятно, дело не идет.

Национальная библиотека на Тынисмяги, 2 ФОТО: In Nomine