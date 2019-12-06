Подростки проводят эксперименты над своей жизнью

По данным полиции, каждый день из дома убегает с десяток детей. Обычно причиной является невыносимая домашняя обстановка, пишет Postimees.
До десяти несовершеннолетних, которых сразу начинает искать полиция, каждый день убегают из дома, детских домов или спецшкол. Большая часть из них – это постоянные беглецы, которых снова и снова доставляют обратно. Но в течение последних пяти лет были трое молодых людей, которые во время одного из таких побегов ушли из этого мира.
«Многие дети таким образом исчезают по несколько раз в год, даже десятки раз. Полиция их находит и доставляет обратно, но ребенок вновь убегает. И заколдованный круг не разрывается, поскольку дети сломлены и нужной поддержки у них нет», - признал лейтенант полиции Сийм Линнард.
Имеющая 14-летний стаж работы полицейский по делам молодежи Лыунаской префектуры Вероника Кивилайд добавила, что происходит много таких случаев, когда полиция доставляет несовершеннолетнего домой, но ребенок на глазах у стражей порядка выпрыгивает через окно и снова убегает. «Есть те, кто говорили, что так и так убегут. Вы, мол, можете отвезти меня домой, но я все равно убегу. И действительно, они это делают», - отметила Кивилайд. То, что нахождение и доставка ребенка не решает проблему, а лишь смягчает симптомы, подтверждают и сами беглецы со стажем. «Доставка домой на меня не влияла. Я пару часов или дней была дома, и убегала снова», – рассказала Postimees неоднократно убегавшая раньше из дома 17-летняя Марианн (полное имя редакции известно).
Родители Марианн разошлись, когда ей было восемь лет. Отчим бил Марианн, это, по ее словам, и было причиной, почему она начала убегать из дома. Сколько раз было такое, когда полиция возвращала ее домой, девушка уже не помнит: «Если быть совсем честной, то в последние годы дома я бывала крайне редко».
Ночь на улице
Марианн призналась, что после побегов из дома, ей особо некуда было идти. Однажды ей пришлось провести январскую ночь на улице, поскольку у так называемых друзей больше было небезопасно.
«Мне выставили ультиматум, или вступлю в сексуальные отношения, или вылечу на улицу. Я выбрала улицу, - рассказала Марианн и добавила, что тогда она и одета была не очень тепло. – Иногда возникало такое чувство, что замерзну насмерть. Всю ночь провела на улице, пока утром не открыли автовокзал».
То, что, находясь в бегах, на помощь «друзей» надеяться нет смысла, подтвердила и другая бывшая беглянка, 17-летняя Керту (полное имя редакции известно). «Друзья позвали меня выпить, и я пошла, но тут они вышвырнули меня прочь, и мне пришлось провести ночь на улице», - рассказала девушка.
По ее словам, кривая дорожка началась для нее с плохих друзей, которые предлагали ей и алкоголь, и наркотики. Чтобы тогда еще 12-летняя девочка все же попробовала разные вещества, «друзья» предлагали ей деньги.
Самым сложным периодом своей жизни Керту считает то время, когда она месяц провела на улице, чтобы не возвращаться ни домой, ни в закрытое детское учреждение, или как его называют – спецшколу.
«Я спала на улице. Иногда, на ночь-две могла попасть куда-то к друзьям, но в целом была таким уличным ребенком», - вспоминает Керту. Поскольку найти еду ей удавалось не каждый день, за это время она потеряла 10 килограммов. В итоге она сама сдалась полиции, поскольку больше не могла терпеть все это.
Сейчас и Керту, и Марианн заверяют, что сложные времена остались позади. Обе живут со своими молодыми людьми и планируют строить свою жизнь.
Печальных примеров хватает
Но не у всех сбегающих подростков все складывается так хорошо. Год назад все издания Эстонии писали об одной девочке из замещающего дома на юге Эстонии, которая постоянно убегала и в итоге была найдена в сугробе замерзшей насмерть. Ее рисунок поведения был схож с рисунком многих беглецов-рецидивистов: плохие друзья, алкоголь, постоянные побеги. Поскольку ее постоянно искали и возвращали в замещающий дом, в итоге случилось худшее.
Только нынешней осенью был случай, который мог закончиться также плохо. «Сообщили, что несовершеннолетний молодой человек убежал в трусах в лес. Мы искали его несколько часов, пока не нашли. Он заблудился, было холодно. Он хотел вернуться домой, но не мог найти дорогу», - рассказал Линнард и добавил, что он выжил чудом.
Оказалось, что когда мальчик пришел из школы, отец позвал его в гараж, чтобы поговорить о его учебе. Он так боялся строгого отца, что полуголым убежал в лес: «Мы пообщались с отцом, он должен начать себя серьезно сдерживать, чтобы не пугать так сильно ребенка». По словам сотрудника полиции, также много и обратных ситуаций, когда родители вообще не обращают внимания на ребенка: «Подростки растут, водя пальцем по экрану смартфона. Со временем у них возникает все больше ситуаций, когда заботу и внимания приходится искать на стороне, а потому они снова и снова убегают из дома».
По словам Линнард, это и есть главная причина, почему молодежь убегает – ставшие невыносимыми условия жизни. Родители могут не заботиться, бить, иметь зависимость или социальные проблемы. Дети убегают если дома плохо, есть проблемы в школе, над ними издеваются, или сложились плохие отношения со сверстниками.
По словам директора закрытого детского учреждения, Маарьямааской образовательной коллегии Пилле Вайксаар, подростки убегают и из ее школы, но причины этого идут из дома. Четверть воспитанников школы живут в замещающих семьях, а тех, кто живет с биологическими родителями, по словам Вайксаар, можно пересчитать по пальцам одной руки.
«Уходят оттуда, где нехорошо и небезопасно, где нет доверительных отношений, где нет заботы и есть насилие», - говорит директор.
И хотя находящуюся в Тартумаа школу в народе по-прежнему называют Каагвереской спецшколой, Вайксаар просит избегать этого выражения, поскольку это уже давно не исправительное заведение, куда отправляют детей, которые плохо учатся: «Мы являемся для этих подростков новой возможностью. Мы скорее терапевтическое заведение, а для некоторых в какой-то момент мы заменяем дом». Она добавила, что в школе детей постепенно приучают отвечать за свои поступки.
Вмешиваться нужно как можно раньше
Вайксаар верит, что начинать решать проблему нужно еще в роддоме: «Дешевле и эффективнее всего, конечно, как можно более раннее вмешательство. Я имею в ввиду с самого рождения и первых лет жизни ребенка». Она объяснила, что это время имеет крайне важное значение в развитии человека.
«Нужно восстановить визиты акушерок или медсестер, а также работников по защите детства домой, чтобы каждый ребенок мог родиться в как можно более безопасной среде и расти среди заботящихся и любящих взрослых. Позже можно будет лишь исправлять прежние ошибки, и чем длиннее в развитии ребенка период беспомощности и отчаяния, тем больше лет потребуется, чтобы залечить эти раны», - считает Вайксаар.
По словам руководителя сферы замещающей опеки отдела защиты детей Департамента социального страхования Надежды Леоск, за обеспечение прав и благополучия ребенка всегда отвечает родитель, или человек, который его растит, но если с этим возникают проблемы, государство предлагает родителям помощь.
«Наставление подростка с рискованным поведением и правильный путь – это дело сердца многих учреждений и организаций. Защита детства Департамента социального страхования работает в помощь защитникам детей при местных самоуправлениях, приходя на помощь в города и волости в особо сложных случаях. Вместе, исходя из интересов ребенка, ищем возможные решения в сложившейся ситуации», - объяснила Леоск.