Подростки проводят эксперименты над своей жизнью

До десяти несовершеннолетних, которых сразу начинает искать полиция, каждый день убегают из дома, детских домов или спецшкол. Большая часть из них – это постоянные беглецы, которых снова и снова доставляют обратно. Но в течение последних пяти лет были трое молодых людей, которые во время одного из таких побегов ушли из этого мира.

«Многие дети таким образом исчезают по несколько раз в год, даже десятки раз. Полиция их находит и доставляет обратно, но ребенок вновь убегает. И заколдованный круг не разрывается, поскольку дети сломлены и нужной поддержки у них нет», - признал лейтенант полиции Сийм Линнард.

Имеющая 14-летний стаж работы полицейский по делам молодежи Лыунаской префектуры Вероника Кивилайд добавила, что происходит много таких случаев, когда полиция доставляет несовершеннолетнего домой, но ребенок на глазах у стражей порядка выпрыгивает через окно и снова убегает. «Есть те, кто говорили, что так и так убегут. Вы, мол, можете отвезти меня домой, но я все равно убегу. И действительно, они это делают», - отметила Кивилайд. То, что нахождение и доставка ребенка не решает проблему, а лишь смягчает симптомы, подтверждают и сами беглецы со стажем. «Доставка домой на меня не влияла. Я пару часов или дней была дома, и убегала снова», – рассказала Postimees неоднократно убегавшая раньше из дома 17-летняя Марианн (полное имя редакции известно).

Родители Марианн разошлись, когда ей было восемь лет. Отчим бил Марианн, это, по ее словам, и было причиной, почему она начала убегать из дома. Сколько раз было такое, когда полиция возвращала ее домой, девушка уже не помнит: «Если быть совсем честной, то в последние годы дома я бывала крайне редко».

Ночь на улице

Марианн призналась, что после побегов из дома, ей особо некуда было идти. Однажды ей пришлось провести январскую ночь на улице, поскольку у так называемых друзей больше было небезопасно.

«Мне выставили ультиматум, или вступлю в сексуальные отношения, или вылечу на улицу. Я выбрала улицу, - рассказала Марианн и добавила, что тогда она и одета была не очень тепло. – Иногда возникало такое чувство, что замерзну насмерть. Всю ночь провела на улице, пока утром не открыли автовокзал».

То, что, находясь в бегах, на помощь «друзей» надеяться нет смысла, подтвердила и другая бывшая беглянка, 17-летняя Керту (полное имя редакции известно). «Друзья позвали меня выпить, и я пошла, но тут они вышвырнули меня прочь, и мне пришлось провести ночь на улице», - рассказала девушка.