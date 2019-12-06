Подростки ставят эксперименты над своей жизнью

«Я спала на улице. Иногда, на ночь-две могла попасть куда-то к друзьям, но в целом была уличным ребенком», - вспоминает Керту. Поскольку найти еду ей удавалось не каждый день, за это время она потеряла 10 килограммов. В итоге она сама сдалась полиции, поскольку больше не могла терпеть все это.

Сейчас и Керту, и Марианн уверяют, что трудные времена остались у них позади. Обе живут с молодыми людьми и планируют строить свою жизнь.

Печальных примеров хватает

Но не у всех сбегающих подростков все складывается так хорошо. Год назад все издания Эстонии писали о девочке из замещающего дома на юге Эстонии, которая постоянно убегала и в итоге была найдена в сугробе замерзшей насмерть. Ее рисунок поведения был схож с рисунком многих беглецов-рецидивистов: плохие друзья, алкоголь, постоянные побеги. Поскольку ее постоянно искали и возвращали в замещающий дом, в итоге случилось худшее.

Только нынешней осенью был случай, который мог закончиться так же плохо. «Сообщили, что несовершеннолетний молодой человек в трусах убежал в лес. Мы искали его несколько часов, пока не нашли. Он заблудился, было холодно. Он хотел вернуться домой, но не мог найти дорогу», - рассказал Линнард и добавил, что парень выжил чудом.

Оказалось, что когда мальчик пришел из школы, отец позвал его в гараж, чтобы поговорить о его учебе. Он так боялся строгого отца, что полуголым убежал в лес: «Мы пообщались с отцом, он должен начать себя серьезно сдерживать, чтобы не пугать ребенка убежал». По словам сотрудника полиции, много и противоположных ситуаций - когда родители вообще не обращают внимания на ребенка: «Подростки растут, водя пальцем по экрану смартфона. Со временем у них все чаще возникают ситуации, когда заботу и внимание приходится искать на стороне, поэтому они снова и снова убегают из дома».

По словам Линнард, главная причина, по которой молодежь убегает – ставшие невыносимыми условия жизни. Родители могут не заботиться, бить, иметь зависимость или социальные проблемы. Дети убегают если дома плохо, есть проблемы в школе, над ними издеваются или не сложились отношения со сверстниками.

По словам директора закрытого детского учреждения, Маарьямааской образовательной коллегии Пилле Вайксаар, подростки убегают и из ее школы, но причины этого идут из дома. Четверть воспитанников школы живет в замещающих семьях, а тех, кто живет с биологическими родителями, по словам Вайксаар, можно пересчитать по пальцам одной руки.

«Уходят оттуда, где нехорошо и небезопасно, где нет доверительных отношений, где нет заботы и есть насилие», - говорит директор.

И хотя находящуюся в Тартумаа школу в народе по-прежнему называют Каагвереской спецшколой, Вайксаар просит избегать этого выражения, поскольку это уже давно не исправительное заведение для детей, которые плохо учатся: «Мы являемся для этих подростков новой возможностью. Это скорее терапевтическое заведение, а некоторым в какой-то момент мы заменяем дом». Она добавила, что в школе детей постепенно приучают отвечать за свои поступки.

Вмешиваться нужно как можно раньше

Вайксаар верит, что начинать решать проблему нужно еще в роддоме: «Дешевле и эффективнее всего, конечно, как можно более раннее вмешательство. Я имею в ввиду, с самого рождения и первых лет жизни ребенка». Она объяснила, что это время имеет крайне важное значение в развитии человека.

«Нужно восстановить визиты акушерок или медсестер, а также работников по защите детства домой, чтобы каждый ребенок мог родиться в как можно более безопасной среде и расти среди заботящихся и любящих взрослых. Позже можно будет лишь исправлять прежние ошибки, и чем длиннее в развитии ребенка период беспомощности и отчаяния, тем больше лет потребуется, чтобы залечить эти раны», - считает Вайксаар.

По словам руководителя сферы замещающей опеки отдела защиты детей Департамента социального страхования Надежды Леоск, за обеспечение прав и благополучия ребенка всегда отвечает родитель или человек, который его растит, но если с этим возникают проблемы, государство предлагает родителям помощь.