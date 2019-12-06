Константин Лопушанский: наша жизнь короче, чем период их догнивания

На сей раз Константин Сергеевич снял мистическую притчу о полуслепой воспитаннице приюта при монастыре (Василиса Денисова), которой некий олигарх Островой (Максим Суханов) предлагает дать денег на операцию и вернуть зрение, но при условии, что девушка выйдет за него замуж. Героиня соглашается, но ее христианские принципы идут вразрез с образом жизни ее будущего супруга, который мнит себя будущим царем и даже князем мира сего, практически Антихристом. Страшный финал неизбежен...

«Берем абсолютные ценности, вносим их в этот мир – и что получается?»

– Пять лет назад, несмотря на успех фильма «Роль» на нашем фестивале, вы боялись за свое будущее и сказали в интервью: «Боюсь, из этих экскрементов я могу и не вынырнуть с новым замыслом. Это меня пугает и бросает в холодный пот. Непонятно, куда выныривать из этого ужаса...» Вы вынырнули с фильмом «Сквозь черное стекло». Как это получилось?

– Неужели я так сказал? Какой мрачный человек... Никогда не знаешь, как выныриваешь. Упорным трудом, что я могу сказать. Было очень непросто найти финансирование, получить деньги от Минкульта, они у нас основные, увы... Увы, потому что у меня впечатление, что мне дали что-то, когда все всё получили. В виде исключения: «Дадим и этому...» Несмотря на мою многолетнюю деятельность в отечественном кино, более пятидесяти фестивалей и всякие прочие заслуги. Денег дали, но минимум. Появились иностранные партнеры, однако в процессе некоторые из них стали уходить в сторону. Европейский кинофонд Eurimages почему-то не дал денег, хотя всегда давал. Я понимаю, какая в мире ситуация, я отнесся к этому всему спокойно. Но факт тот, что снимать становится всё труднее и труднее.

– Но получилось же?

– Да, получилось. Как я говорю группе: усилиями неимоверного мастерства. Из ничего сделать всё... Мы экономили на всем. И сняли фильм, который производит впечатление дорогого, что, конечно, смешно.

– В фильме есть явные отсылки к Достоевскому, в частности, к «Кроткой», и портрет Достоевского в кадре тоже есть...

– Первый вариант сценария так и назывался: «Вариация на тему Достоевского» – и имелась в виду именно «Кроткая».

– Но я бы не удивился, если бы узнал, что приюты и правда торгуют воспитанницами...

– Нет, такой коллизии, что девочку продают, в фильме нет.

– Но ее фактически обменивают на ремонт дома...