Проклятие новых MacBook Pro настигло и новую 16-дюймовую модель

В этот раз люди снова жалуются на проблемы со звуком, которые уже бывали при запуске новых MacBook Pro. Как это выглядит и звучит, можете оценить на видео.

На данный момент только на одном форуме набралось уже около 200 человек, подтвердивших наличие такой же проблемы, так что она далеко не единична.

Есть и другая проблема: при запуске и остановке воспроизведения звука посредством пробела ноутбук нередко издает какой-то лишний звук, которого явно быть не должно.