Проклятие новых MacBook Pro настигло и новую 16-дюймовую модель

Похоже, у Apple снова не получилось создать новый MacBook Pro так, чтобы в Сети в первое время не появилось множество жалоб, сообщает Ixbt.com.
В этот раз люди снова жалуются на проблемы со звуком, которые уже бывали при запуске новых MacBook Pro. Как это выглядит и звучит, можете оценить на видео.
На данный момент только на одном форуме набралось уже около 200 человек, подтвердивших наличие такой же проблемы, так что она далеко не единична.
Есть и другая проблема: при запуске и остановке воспроизведения звука посредством пробела ноутбук нередко издает какой-то лишний звук, которого явно быть не должно.
Схожие проблемы в MacBook Pro в 2016 и 2017 году. Это явно программные недоработки, и Apple их явно устранит, но тем, кто с ними уже столкнулся, сейчас явно не очень приятно.