Пт, 6.12.2019
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Проклятие новых MacBook Pro настигло и новую 16-дюймовую модель

Laden, Ein Geschäft von Apple ist in der Münchner Fußgängerzone zu sehen. München Bayern Deutschland Fußgängerzone *** Shop A shop of Apple can be seen in the Munich pedestrian zone Munich Bavaria Germany pedestrian zone

ФОТО: Alexander Pohl/imago images / Alexander Pohl

Похоже, у Apple снова не получилось создать новый MacBook Pro так, чтобы в Сети в первое время не появилось множество жалоб, сообщает Ixbt.com.

В этот раз люди снова жалуются на проблемы со звуком, которые уже бывали при запуске новых MacBook Pro. Как это выглядит и звучит, можете оценить на видео.

На данный момент только на одном форуме набралось уже около 200 человек, подтвердивших наличие такой же проблемы, так что она далеко не единична.

Есть и другая проблема: при запуске и остановке воспроизведения звука посредством пробела ноутбук нередко издает какой-то лишний звук, которого явно быть не должно.

Схожие проблемы в MacBook Pro в 2016 и 2017 году. Это явно программные недоработки, и Apple их явно устранит, но тем, кто с ними уже столкнулся, сейчас явно не очень приятно.

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