Угон по-эстонски: пьяный водитель снес ворота, съездил в другой город и на обратном пути попался полиции

В среду, 4 декабря, полиция получила сообщение, что в Пайде 26-летний мужчина без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Volkswagen без разрешения владельца машины. Но сами детали инцидента оказались куда увлекательнее, чем лаконичное полицейское сообщение, пишет Järva Teataja.
Было пять утра, когда один человек пробрался на закрытую парковку, угнал микроавтобус Volkswagen Transporter и на нем протаранил ворота. В результате этого были разбиты ворота и передняя часть автомобиля, также с машины слетел передний регистрационный номер.
А угнанный микроавтобус в аварийном состоянии направился в Вильянди.
В семь утра были обнаружены снесенные ворота и отсутствие автомобиля. С помощью системы слежения удалось установить, что микроавтобус в соседнем уезде. Об этом сообщили в полицию. Угонщик был задержан стражами правопорядка на обратном пути в районе Тюри. У него не было водительских прав, и он был пьян.
Полицейские задержали его в качестве подозреваемого.
По предварительным данным, ущерб превышает тысячи евро.