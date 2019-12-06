Угон по-эстонски: пьяный водитель снес ворота, съездил в другой город и на обратном пути попался полиции

Было пять утра, когда один человек пробрался на закрытую парковку, угнал микроавтобус Volkswagen Transporter и на нем протаранил ворота. В результате этого были разбиты ворота и передняя часть автомобиля, также с машины слетел передний регистрационный номер.

В семь утра были обнаружены снесенные ворота и отсутствие автомобиля. С помощью системы слежения удалось установить, что микроавтобус в соседнем уезде. Об этом сообщили в полицию. Угонщик был задержан стражами правопорядка на обратном пути в районе Тюри. У него не было водительских прав, и он был пьян.