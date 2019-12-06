Шесть способов сделать рождественский стол по-настоящему роскошным

Во время зимних праздников рождественский стол становится основным местом, где собирается вся семья, поэтому не стоит ограничиваться такими скромными украшениями, как скатерть, чуть более праздничные фужеры и свечи. Дизайнер интерьера IKEA делится советами, как украсить рождественский стол так, чтобы на его фоне померкла даже новогодняя елка.
По словам дизайнера интерьера IKEA Дариуса Римкуса, декор рождественского стола должен сочетаться со всеми другими рождественскими украшениями, чтобы они дополняли друг друга. Для создания праздничного настроения вполне достаточно украсить три основных компонента: елку, окна и рождественский стол. При этом дизайнер IKEA отметил, что хотя вся семья собирается во время праздников за столом, именно он часто обделен вниманием.
«Украшая праздничный стол, основное внимание следует сосредоточить на текстиле, посуде и декоре. При этом использование текстиля не ограничивается одной лишь скатертью. Салфетки и дорожки тоже помогают создать праздничную атмосферу. На столе можно разместить елочные украшения и венки из LED-гирлянд, но следует помнить, что использование украшений в одном стиле выглядит особенно гармонично», – сказал Римкус.
Дизайнер обратил также внимание на то, что вовсе не обязательно каждый год покупать новые рождественские украшения и посуду. К примеру, можно использовать уже имеющиеся украшения и добавить парочку новых, из свежей коллекции. Это поможет сэкономить средства и сделает каждое следующее Рождество чуточку другим.
Чтобы на столе нашлось место и для украшений, и для праздничных блюд, Римкус рекомендует взять на вооружение кухонные тележки, которые отлично подойдут для того, чтобы поставить на них посуду и другие необходимые предметы, которые не обязательно должны быть под рукой на протяжении всего вечера. Например, чайник, чашки и десерты. Такие тележки помогают сэкономить пространство и стол не будет излишне перегружен.
1. Яркая комбинация красного и белого
Если вы хотите наполнить свой дом праздничной атмосферой, то стоит выбрать комбинацию белого и красного цветов. Такой дуэт придаст рождественскому столу нарядность, и юные члены семьи непременно оценят небольшие симпатичные детали, которые идеально сочетаются с этим стилем. Красно-белый стиль стола великолепно впишется в интерьер в светлых тонах и будет отлично смотреться в загородном доме.
2. Вдохновение в природе
Если вам ближе оттенки природы, то стол можно накрыть таким образом, чтобы он напоминал тихое зимнее утро в лесу. Гениальное по простоте решение – использовать льняной текстиль, салфетки из морской травы, вместо хлебной тарелки использовать деревянные дощечки, а вместо именных карточек – имбирные сердечки.
«Для украшения такого стола отлично подойдут букетики из еловых веток, которые оживят декор и создадут приближенную к природе атмосферу. Комбинируя между собой столовую посуду похожего цвета, можно придать композиции еще большую теплоту», – посоветовал дизайнер интерьера IKEA.
3. Модный рождественский стол
В современные дома лучше всего впишется стол, украшенный в том же стиле. Чтобы создать праздничный вид, даже не понадобится скатерть, вполне достаточно будет посуды контрастных тонов. При этом стиле желательно комбинировать столовую посуду и принадлежности разных стилей, например, модные тарелки и бокалы вместе с традиционным подсвечником.
«При таком стиле важную роль играют акценты, то есть текстильные салфетки помогают гармонизировать контрастную посуду и стол, золотые чаши и посуда для сервировки всегда создают изысканное впечатление. Уместны будут красные и зеленые венки из светодиодных гирлянд, ведь за столом все-таки соберутся праздновать Рождество», – добавил дизайнер интерьеров IKEA.
4. Уютная гармония старого и нового
Чтобы праздничный стол отличался по оформлению от прошлогоднего, вовсе не обязательно каждый раз покупать новые украшения и комплекты посуды. Если объединить имеющуюся посуду и текстиль с некоторыми новыми акцентами, то можно создать романтичную и уютную атмосферу. Важно учитывать, что нет необходимости комбинировать между собой все украшения, которые есть дома, а выбрать три основных цвета.
«Например, если вы используете посуду белого цвета, то стол можно оживить с помощью небольших цветных мисочек. Стоит выбрать скатерть доминирующего цвета, на которой даже не самая новая посуда будет выглядеть словно из магазина. Если посуда из разных коллекций, то объединить их в единое целое можно при помощи салфеток, которые стоят всего пару евро», – порекомендовал дизайнер. Он также добавил, что зелень или украшающий стол зеленый венок тоже помогут создать целостное впечатление.
5. Праздничный стол, как в кино
В традиционно обставленных с преобладанием темных оттенков домах праздничный стол стоит накрыть с обилием украшений, среди которых должны доминировать три основных элемента: глубокие контрастные оттенки, много декора и роскошная столовая посуда.
«Накрывая праздничный стол, попробуйте сочетать цвет зеленого леса и глубокий красный цвет. К ним подойдут серые и синие акценты. Чтобы еще больше усилить праздничную атмосферу, в середине стола можно разместить венок с традиционными подсвечниками и элегантными подложками для сервировки. К тому же традиционные украшения можно перемежать с современным декором, например, старинные бокалы для вина будут великолепно смотреться рядом с современной посудой и столовыми приборами», — объяснил Римкус. Такие столы не стоит сразу же заставлять блюдами с едой, а лучше поставить их на кухонные тележки.
6. Праздничный стол и на Рождество, и на Новый год
Золотистый цвет создает праздничную атмосферу и придает воздушность. Комбинация золота с черным – незыблемая классика, которая идеально впишется в современный контрастный интерьер.
«Тем, кто хочет, чтобы их праздничный стол искрился золотом, но при этом оставался утонченным и изысканным, самый важный совет – не перестараться. Ключевые акценты могут быть золотыми, к ним стоит добавить стоящие всего несколько евро свечи, которые будут сочетаться с общим стилем. Вдобавок можно использовать черную посуду, а в качестве декоративного украшения, например, стеклянную жаровню на подставке с LED-гирляндой внутри», – подытожил дизайнер интерьеров.