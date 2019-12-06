Шесть способов сделать рождественский стол по-настоящему роскошным

«При таком стиле важную роль играют акценты, то есть текстильные салфетки помогают гармонизировать контрастную посуду и стол, золотые чаши и посуда для сервировки всегда создают изысканное впечатление. Уместны будут красные и зеленые венки из светодиодных гирлянд, ведь за столом все-таки соберутся праздновать Рождество», – добавил дизайнер интерьеров IKEA.

4. Уютная гармония старого и нового

ФОТО: Ikea

Чтобы праздничный стол отличался по оформлению от прошлогоднего, вовсе не обязательно каждый раз покупать новые украшения и комплекты посуды. Если объединить имеющуюся посуду и текстиль с некоторыми новыми акцентами, то можно создать романтичную и уютную атмосферу. Важно учитывать, что нет необходимости комбинировать между собой все украшения, которые есть дома, а выбрать три основных цвета.

«Например, если вы используете посуду белого цвета, то стол можно оживить с помощью небольших цветных мисочек. Стоит выбрать скатерть доминирующего цвета, на которой даже не самая новая посуда будет выглядеть словно из магазина. Если посуда из разных коллекций, то объединить их в единое целое можно при помощи салфеток, которые стоят всего пару евро», – порекомендовал дизайнер. Он также добавил, что зелень или украшающий стол зеленый венок тоже помогут создать целостное впечатление.

5. Праздничный стол, как в кино

ФОТО: Ikea

В традиционно обставленных с преобладанием темных оттенков домах праздничный стол стоит накрыть с обилием украшений, среди которых должны доминировать три основных элемента: глубокие контрастные оттенки, много декора и роскошная столовая посуда.

«Накрывая праздничный стол, попробуйте сочетать цвет зеленого леса и глубокий красный цвет. К ним подойдут серые и синие акценты. Чтобы еще больше усилить праздничную атмосферу, в середине стола можно разместить венок с традиционными подсвечниками и элегантными подложками для сервировки. К тому же традиционные украшения можно перемежать с современным декором, например, старинные бокалы для вина будут великолепно смотреться рядом с современной посудой и столовыми приборами», — объяснил Римкус. Такие столы не стоит сразу же заставлять блюдами с едой, а лучше поставить их на кухонные тележки.

6. Праздничный стол и на Рождество, и на Новый год

ФОТО: Ikea

Золотистый цвет создает праздничную атмосферу и придает воздушность. Комбинация золота с черным – незыблемая классика, которая идеально впишется в современный контрастный интерьер.