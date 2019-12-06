Пт, 6.12.2019
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Карел Воолайд продолжит работу главным тренером сборной Эстонии по футболу

Karel Voolaid FOTO: Tairo Lutter

ФОТО: Tairo Lutter

До конца отборочного цикла ЕВРО-2020 занимавший пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Эстонии по футболу Карел Воолайд избавился от приставки и.о., пишет Rus.ERR.

В пятницу, 6 декабря, Воолайд впервые предстал перед журналистами в роли главного тренера национальной команды.

Президент Эстонского футбольного союза (ЭФС) Айвар Похлак подтвердил, что на уровне руководства организации было принято продолжить сотрудничество с Воолайдом, который ранее также заявил о своей готовности работать на посту наставника сборной Эстонии.

Исполняющим обязанности главного тренера сборной Эстонии по футболу Карел Воолайд был назначен 3 июля, а предыдущий наставник главной команды страны Мартин Рейм ушел в отставку в июне после выездного поражения от сборной Германии со счетом 0:8.

Под руководством Воолайда сборная Эстонии провела 6 матчей, 5 из которых проиграла, а еще один поединок - в гостях против Белоруссии - завершился вничью.

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