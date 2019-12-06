Карел Воолайд продолжит работу главным тренером сборной Эстонии по футболу

В пятницу, 6 декабря, Воолайд впервые предстал перед журналистами в роли главного тренера национальной команды.

Президент Эстонского футбольного союза (ЭФС) Айвар Похлак подтвердил, что на уровне руководства организации было принято продолжить сотрудничество с Воолайдом, который ранее также заявил о своей готовности работать на посту наставника сборной Эстонии.

Исполняющим обязанности главного тренера сборной Эстонии по футболу Карел Воолайд был назначен 3 июля, а предыдущий наставник главной команды страны Мартин Рейм ушел в отставку в июне после выездного поражения от сборной Германии со счетом 0:8.