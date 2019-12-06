Скончался известный лингвист Мати Хинт

Мати Хинт родился 28 августа 1937 года, в 1963 году окончил факультет эстонской филологии Тартуского университета. Последние годы был эмерит-профессором Таллинского университета.

Мати Хинт защитил две докторские степени, опубликовал около трех сотен научных материалов в Эстонии, странах Европы и в США, является автором десяти книг.

Он учредил в Тартуском университете докторантуру по лингвистике, помогал в организации международных конгрессов и симпозиумов.

В 1988 году Хинт активно включился в политику, он был одним из учредителей движения Народный фронт. В 1992-1995 годах был депутатом Рийгикогу. Под его руководством составлялся проект первой редакции Закона о языке Эстонии.

Мати Хинт был награжден орденами Государственного герба четвертой степени и Государственного герба третьей степени.