Скончался известный лингвист Мати Хинт

В четверг в возрасте 82 лет скончался известный эстонский лингвист, общественный деятель и политик Мати Хинт.
Мати Хинт родился 28 августа 1937 года, в 1963 году окончил факультет эстонской филологии Тартуского университета. Последние годы был эмерит-профессором Таллинского университета.
Мати Хинт защитил две докторские степени, опубликовал около трех сотен научных материалов в Эстонии, странах Европы и в США, является автором десяти книг.
Он учредил в Тартуском университете докторантуру по лингвистике, помогал в организации международных конгрессов и симпозиумов.
В 1988 году Хинт активно включился в политику, он был одним из учредителей движения Народный фронт. В 1992-1995 годах был депутатом Рийгикогу. Под его руководством составлялся проект первой редакции Закона о языке Эстонии.
Мати Хинт был награжден орденами Государственного герба четвертой степени и Государственного герба третьей степени.
Мати Хинт был лауреатом премии Фердинанда Йоханна Виедеманна в области языкознания, награжден медалью Bengt Gottfried Forselius, удостоен гербового знака Таллинна. С 2015 года он был почетным членом Таллиннского университета.