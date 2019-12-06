Новый глава фонда EAS: одной лишь продажей матрешек рост туризма не обеспечить!

Об этом BNS сообщил председатель совета EAS Арви Лоссманн, отметив, что Раудсепп имеет длительный и разносторонний опыт работы руководителем высшего звена, а в должности бизнес-консультанта он получил уникальную возможность ознакомиться с самыми разными сферами бизнеса, с наиболее острыми проблемами экономики Эстонии, с возможными направлениями ее развития как на местном, так и на международном уровне.

«Опыт работы руководителем высшего звена в частном секторе помог ему лучше узнать нужды предпринимателей, вместе с тем, у него есть навык руководства крупными предприятиями, что, несомненно, важно для будущего главы EAS», - подчеркнул Лоссманн.

Раудсепп в течение своей карьеры возглавлял такие крупные предприятия как ETK Hulgi, Eesti Post и международную компанию Rautakeskot. В последние годы он работал бизнес-консультантом в секторах промышленного производства, инфотехнологий, недвижимости, лесного хозяйства, энергетики, сотрудничал с деловыми кругами Латвии, Финляндии, Казахстана. Пеэтер Раудсепп — выпускник Тартуского университета, специалист в области финансов.

По словам самого Раудсеппа, EAS в последние годы очень хорошо управлялся, однако экономическая среда претерпевает постоянные перемены и по этой причине и для EAS возникают новые вызовы: как обеспечить эстонским предпринимателям поддержку для более успешного выхода на зарубежные рынки, чтобы добиться реальных результатов.

В той же мере, по словам Раудсеппа, важно как привлечь зарубежные инвестиции в Эстонию, так и придать смелости эстонским предпринимателям инвестировать в зарубежные страны. «Начать хотя бы с соседних стран, чтобы было больше совместных с другими Балтийскими странами эстонских предприятий. Несомненно важно оказывать поддержку стартапам в инвестировании и в расширении за пределы Эстонии», - сказал Раудсепп.