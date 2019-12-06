Дрессировщик Запашный призвал «покрошить и переломать» матерящихся на стадионах фанатов

43-летний артист признался, что считает мат на стадионе неприемлемым, и отдельно отметил негативное отношение к оскорблениям в адрес форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы. Запашный посчитал проблемой то, что болельщики не несут ответственности за свои действия.

«Я бы ввел ОМОН, „покрошил“ бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на „вы“ разговаривали», - заявил Запашный.

20 ноября Дзюба столкнулся с оскорблениями со стороны фанатов во время матча сборной России против команды Сан-Марино. Нецензурная брань попала в трансляцию. После того как история получила широкую огласку, матерные скандирования с оскорблениями форварда повторились во время матча Российской премьер-лиги между «Спартаком» (бывшим клубом нападающего) и «Уралом».