Эксперт: как при покупке квартиры избежать переплаты

Руководитель службы оценки недвижимости Pindi Kinnisvara Андрес Тедер заметил, что в зависимости от города разница между ценами выставленных на продажу квартир и реальными ценами совершенных сделок может составлять от двух десятков до несколько сотен процентов, и обычный человек, далекий от происходящего в секторе недвижимости, может даже не понимать, сколько на самом деле стоит интересующая его квартира.

«Реальные цены сделок всегда были ниже, чем указанные в предложениях о продаже. Человеку свойственно оценивать свое имущество выше, чем считают посторонние. Люди часто не принимают во внимание амортизацию жилой площади, а устаревшую систему отопления также оценивают выше, чем она стоит в действительности. Кроме того, переоценивается созданное своими руками, что для покупателя может вовсе означать дополнительные расходы на ремонт», – перечислил Тедер.

Он добавил, что у людей, желающих продать свое жилье, как правило, нет под рукой адекватной базы данных. «Люди обычно пользуются информацией, представленной на порталах недвижимости, где многие предложения уже изначально были переоценены, а к ним добавляется еще и дополнительная сумма, вызванная сентиментальными воспоминаниями. По сути дела, мы имеем эффект снежного кома, когда цена каждой вновь появляющейся на порталах квартиры становится все выше», – объяснил он.

«База данных о совершенных сделках доступна исключительно лицензированным оценщикам недвижимости, и если вы желаете купить конкретную квартиру, то единственное разумное решение – заказать ее экспертную оценку, то есть, говоря доступным языком, оценочный акт. Покупающий жилье в кредит в любом случае должен заказать его оценку, однако половина сделок на рынке заключается с привлечением собственных средств, и именно в таких случаях повышается риск переплаты за недвижимость», – объяснил Тедер.