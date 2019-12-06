Невский проспект в Санкт-Петербурге признан одной из самых красивых улиц мира

В топ-20 включена улица Брауэрсграхт, известная как «канал пивоваров» в Амстердаме. Она появилась в XVII веке в качестве места проживания пивоваров, работников кожевенных заводов и торговцев специями, пишет Turizm. По мнению экспертов, это самая красивая улица в городе с потрясающим видом на канал и традиционную голландскую архитектуру.

В рейтинге также оказался целый район Зуренборг в бельгийском Антверпене. Здесь можно увидеть здания в стилях модерн и фэн де сьекль, демонстрирующие все богатство города конца XIX и начала XX веков. Особенно выделяется улица Когелс-Осилей, окруженная величественными домами, на которые невозможно не смотреть с удивлением.

Еще одно живописное место нашлось в немецком Бонне. Речь о мощеной улице Херштрассе, которая усажена десятками японскими сакурами и окружена красивыми зданиями. Лучше всего ее посещать весной, когда расцветают высаженные здесь деревья.

Оказался в топ-20 и Невский проспект в Санкт-Петербурге. Главная питерская улица была спроектирована Петром Великим в начале XVIII века. Расположенные на ней здания являются одними из наиболее хорошо сохранившихся шедевров архитектуры в России, в числе которых церковь Спаса на Крови и Казанский собор.

Среди самых красивых — голубые улицы индийского города Джодхпура. Когда-то местные здания окрашивались в этот цвет, чтобы обозначить присутствие касты местных священников-браминов. Этот же цвет стал визитной карточкой городских улиц Шефшауэна на северо-западе Марокко. По мнению некоторых специалистов, они приобрели этот цвет, чтобы отпугивать комаров.

Кроме того, своей красотой поражают: