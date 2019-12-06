Пт, 6.12.2019
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  • На цены страшно смотреть: в Таллинне резко подорожало топливо

На цены страшно смотреть: в Таллинне резко подорожало топливо

Заправка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Marko Saarm

Пятничное сравнение цен Circle K показывает, что за неделю из всех столиц стран Балтии цены на топливо выросли только в Таллинне.

За неделю цены на бензин в Таллинне выросли на 6,5 цента. Дизельное топливо подорожало на 8,5 цента, сообщает BNS.

В Риге цены на топливо остались на уровне прошлой недели.

В Вильнюсе стоимость бензина 95-й марки уменьшилась на 1,6 цента, а дизельного топлива – на 0,6 цента. Цена 98-го бензина осталась на уровне прошлой пятницы.

Самый дорогой бензин по-прежнему продается в Таллинне. 95-й бензин стоил в полдень в пятницу в эстонской столице 1,392 евро, что на 11,8 и 24,7 цента дороже, чем в Риге и Вильнюсе соответственно.

98-й бензин стоил в Таллинне 1,442 евро, что на 11,3 и на 18,8 дороже, чем в Риге и Вильнюсе соответственно.

Цена дизельного топлива в столице Эстонии в пятницу в полдень была 1,392 евро, что на 17,8 и 30,3 цента выше, чем в Риге и Вильнюсе.

 

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