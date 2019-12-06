На цены страшно смотреть: в Таллинне резко подорожало топливо

За неделю цены на бензин в Таллинне выросли на 6,5 цента. Дизельное топливо подорожало на 8,5 цента, сообщает BNS.

В Риге цены на топливо остались на уровне прошлой недели.

В Вильнюсе стоимость бензина 95-й марки уменьшилась на 1,6 цента, а дизельного топлива – на 0,6 цента. Цена 98-го бензина осталась на уровне прошлой пятницы.

Самый дорогой бензин по-прежнему продается в Таллинне. 95-й бензин стоил в полдень в пятницу в эстонской столице 1,392 евро, что на 11,8 и 24,7 цента дороже, чем в Риге и Вильнюсе соответственно.

98-й бензин стоил в Таллинне 1,442 евро, что на 11,3 и на 18,8 дороже, чем в Риге и Вильнюсе соответственно.