На цены страшно смотреть: в Таллинне резко подорожало топливо

Пятничное сравнение цен Circle K показывает, что за неделю из всех столиц стран Балтии цены на топливо выросли только в Таллинне.
За неделю цены на бензин в Таллинне выросли на 6,5 цента. Дизельное топливо подорожало на 8,5 цента, сообщает BNS.
В Риге цены на топливо остались на уровне прошлой недели.
В Вильнюсе стоимость бензина 95-й марки уменьшилась на 1,6 цента, а дизельного топлива – на 0,6 цента. Цена 98-го бензина осталась на уровне прошлой пятницы.
Самый дорогой бензин по-прежнему продается в Таллинне. 95-й бензин стоил в полдень в пятницу в эстонской столице 1,392 евро, что на 11,8 и 24,7 цента дороже, чем в Риге и Вильнюсе соответственно.
98-й бензин стоил в Таллинне 1,442 евро, что на 11,3 и на 18,8 дороже, чем в Риге и Вильнюсе соответственно.
Цена дизельного топлива в столице Эстонии в пятницу в полдень была 1,392 евро, что на 17,8 и 30,3 цента выше, чем в Риге и Вильнюсе.