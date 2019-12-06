Запомните! Покупки в зарубежных э-магазинах могут облагаться пошлиной

Перед началом рождественско-новогоднего периода Налогово-таможенный департамент напомнил, что заказанный за пределами ЕС товар удобнее всего декларировать в e-MTA. Товар, заказанный в э-магазинах за пределами Евросоюза и отправленные частными лицами посылки нужно декларировать каждый раз, чтобы они обязательно дошли до адресата.

Декларирование возможно и при посредничестве таможенных агентств (чаще всего, это почтовые и курьерские предприятия), которым до получения посылки нужно оплатить оформление таможенных деклараций и связанные с импортом налоги (пошлина, налог с оборота и акциз).

Инструкция декларирования в e-MTA:

Войдите в e-MTA (идентифицируйтесь).

Выберите в левом меню «Tol»", после под «Lihtsustatud deklaratsioonid» («Упрощенные декларации») «Postipaki deklaratsioon» («Декларирование почтовых посылок»).

На открывшейся странице нажмите на зеленую кнопку «Uus deklaratsioon» («Новая декларация»).

Для подачи декларации нужно сообщение, отправленное курьерской фирмой или Eesti Post, а также документ, доказывающий ценность товара. Необходимыми для декларирования документами являются: извещение о прибытии почтовой или курьерской посылки, посылочная карта в случае посылки-подарка от частного лица, а также документ, подтверждающий приобретение, объемы и стоимость товара (счет, платежное поручение, подтверждение заказа и так далее).

Налоги можно оплатить на том же сайте, хотя разрешено сначала подать декларацию, а после заплатить налоги банковским переводом. Необходимые для оплаты налогов реквизиты загружаются в системе. После заполнения, декларацию можно скачать, нажав на нужную декларацию в списке декларирования почтовых и курьерских посылок «Esitatud deklaratsioonid» («Поданные декларации»).

Если при подаче электронной декларации возникли трудности, дополнительную информацию можно получить по телефону (+372) 880 0814, по которому клиентов обслуживают с понедельника по четверг в 8.30–16.30 и по пятницам в 8.30–15.30.