Союз квартирных товариществ: запуск фейерверков между многоквартирными домами нужно прекратить

Эстонский союз квартирных товариществ напоминает о необходимости знать меру при запуске фейерверков и использовании мигающих гирлянд на окнах и балконах, передает Kodustiil.
«В последнее время мы сталкивались с случаями, когда люди страдают от сверкающих праздничных украшений на балконах соседних домов. Каждую зиму жалуются также на запуск фейерверков между многоэтажными зданиями в спальных районах», - сказал Урмас Марди, руководитель юридического отдела Эстонского союза квартирных товариществ.
Марди призывает людей прекратить пускать фейерверки во дворах многоэтажных домов или с балконов. «Фейерверки не должны использоваться между жилыми домами и в любом случае на балконах, так как это представляет очень серьезную угрозу собственности и здоровью людей». Были случаи, когда ракета залетала на балконы соседних домов и вызвала пожар», - сказал он.
Марди также считает, что фейерверки не должны запускать в течение всего декабря. «Люди жалуются на бесконечные фейерверки, продажа которых в Эстонии начинается еще поздней осенью, - говорит он. – Безусловно, должны быть введены ограничения времени продажи и места их использования. Во многих странах установлены строгие правила. Например, в Финляндии или Германии фейерверк можно купить только в самом конце декабря. А в Англии частным лицам запрещено использовать фейерверки в общественных местах, на улицах и дорогах», - приводит он примеры.
Вспыхивающие и сопровождающиеся музыкой рождественские гирлянды, которыми некоторые люди украшают свои балконы, также беспокоят. «Световые шоу с рождественскими мелодиями – это здорово, но когда вы вопреки своему желанию вынуждены слушать их постоянно, это превращается в шумовой террор», - говорит Марди. Он советует отказаться от украшений, которые могут мешать другим людям.
«В устав квартирного товарищества можно включить правила декорирования дома, включая балконы, а также срок, когда нужно убирать украшения, чтобы предотвратить сияние рождественских огней вплоть до Ивановой ночи», - говорит Марди. Таким образом, по его словам, можно избежать ситуации, когда иллюминация и музыка на балконах начинает вызывать ужас. «Небрежно или плохо закрепленные украшения также могут быть опасными, так как могут упасть, например, при сильном ветре», - предупреждает Марди.