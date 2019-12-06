Союз квартирных товариществ: запуск фейерверков между многоквартирными домами нужно прекратить

«В последнее время мы сталкивались с случаями, когда люди страдают от сверкающих праздничных украшений на балконах соседних домов. Каждую зиму жалуются также на запуск фейерверков между многоэтажными зданиями в спальных районах», - сказал Урмас Марди, руководитель юридического отдела Эстонского союза квартирных товариществ.

Марди призывает людей прекратить пускать фейерверки во дворах многоэтажных домов или с балконов. «Фейерверки не должны использоваться между жилыми домами и в любом случае на балконах, так как это представляет очень серьезную угрозу собственности и здоровью людей». Были случаи, когда ракета залетала на балконы соседних домов и вызвала пожар», - сказал он.

Марди также считает, что фейерверки не должны запускать в течение всего декабря. «Люди жалуются на бесконечные фейерверки, продажа которых в Эстонии начинается еще поздней осенью, - говорит он. – Безусловно, должны быть введены ограничения времени продажи и места их использования. Во многих странах установлены строгие правила. Например, в Финляндии или Германии фейерверк можно купить только в самом конце декабря. А в Англии частным лицам запрещено использовать фейерверки в общественных местах, на улицах и дорогах», - приводит он примеры.

Вспыхивающие и сопровождающиеся музыкой рождественские гирлянды, которыми некоторые люди украшают свои балконы, также беспокоят. «Световые шоу с рождественскими мелодиями – это здорово, но когда вы вопреки своему желанию вынуждены слушать их постоянно, это превращается в шумовой террор», - говорит Марди. Он советует отказаться от украшений, которые могут мешать другим людям.