Фото: в Таллинне открылся огромный парк световых скульптур

Для фестиваля фонарей, который пробудет на таллиннском Певческом поле более месяца, установили сотни световых инсталляций, изготовленных из раскрашенной шелковой ткани общей длиной почти в два километра и из 10 000 светодиодных лампочек. Здесь можно увидеть 40-метрового дракона, шелковых панд, царство африканских животных, магический лес с оленями, подводный мир и другие сказочные сюжеты. На фестивале также пройдут представления китайских артистов, будут открыты рождественский рынок и фуд-корт с восточной кухней.

По словам организатора фестиваля в Эстонии Яануса Егорова организация столь масштабного события стала настоящим вызовом: «Материалы для световых инсталляций прибыли в Таллинн прямо из Нью-Йорка и Китая в больших морских контейнерах. Мы собрали их здесь, на Певческом поле, позвав на помощь китайских мастеров. В результате нескольких месяцев напряженной работы сегодня магический фестиваль света готов в полном объеме, и мы надеемся, что в нынешнее темное время года это событие подарит посетителям радость и дух Рождества».

Корни китайского фестиваля фонарей уходят на 2000 лет назад, в эпоху династии Хань. Со временем из фонарей стали делать красочные объекты с интересными узорами, и такие фестивали обрели популярность и в других странах. В Китае фонари являются символом надежды, а сам фестиваль фонарей традиционно ассоциируется с празднованием китайского нового года.