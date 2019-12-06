Благотворительный музыкально-поэтический вечер «Чернильница» поддержит российская рок-звезда

«Чернильница» - это мероприятие, собирающее на разных сценах Таллинна известных и малоизвестных поэтов и музыкантов, которое организуют уже третий год общественный активист Максим Галанин и основатель благотворительной организации «Тепло сердец» Анна Тыниссаар. Как отмечают организаторы, цель этого мероприятия заключается в том, чтобы развивать местную культурную сцену и вместе с этим популяризировать благотворительность.

На каждом концерте, собранные деньги передаются в качестве пожертвования тем, кто нуждается в помощи, как частным лицам так и организациям. В этот раз «Чернильница» помогает, открывшейся в этом учебном году, школе VIVERE - первой русскоязычной школе, в которой детям с особенностями развития оказывают индивидуальный подход и поддержку. Деньги пойдут на вспомогательные учебные средства, основное из которых - дорогостоящая сенсорная доска. Эта доска избавит детей с расстройствами аутистического спектра от неприятного для них скрипа и запаха мела и поможет проявлять себя в учебе, наравне с другими, детям с расстройствами слуха и зрения.