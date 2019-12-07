Феминистка, которая сама себя высекла

Еще один «герой» - брутальный и хромой мент Федор (Федор Лавров). Так как он по-мужицки грубовато, но искренне ухаживает за Машей, то необходимо, чтобы он был полной противоположностью Мише. Тот – красавчик, этот – чуть-чуть пригожее гориллы. Тот – златоуст, этот – с трудом связывает два слова.

Ваши ласки горят в моем организме

У семи нянек дитя без глазу. У трех сценаристок сценарий бессвязен. Клиповое мышление торжествует. Каждый эпизод, может быть, cам по себе и смешон, но все вместе они плохо стыкуются между собой; каждый комический поворот сюжета преследует только одну цель: рассмешить публику, а что дальше – неважно!

Маша по пути в бассейн консультирует по телефону коллегу в гинекологической клинике. Нелепость? Конечно, но зал смеется. Торопясь в бассейн (там проводятся шуточные семейные состязания, типа «веселых стартов») она к возмущению мужа и детей ухитряется забыть купальник и шапочку. Ничего, вместо купальника сойдет нижнее белье, а вместо шапочки – синяя бахила, из тех, что выдают посетителям поликлиники.

В супружеской спальне Миша, наевшийся просроченного кефира, скрывается в туалете (ха-ха!), и как раз в это время звонит его мобильник. Маша прижимает трубку к уху и слышит женский голос: «Целую тебя во все места!».

Прием старый как мир. Во всяком случае, не моложе телефонной связи. В российской беллетристике эту золотую жилу первой открыла Тэффи:

«Супруги Шариковы поссорились из-за актрисы Крутомирской, которая была так глупа, что даже не умела отличать женского голоса от мужского и однажды, позвонив Шарикову по телефону, закричала прямо в ухо подошедшей на звонок супруге его:

— Дорогой Гамлет! Ваши ласки горят в моем организме бесконечным числом огней!»

Впрочем, хороший сюжетный ход не грех и позаимствовать.

Хуже другое – логика здесь и не ночевала,

Маша после того, как от нее ушел муж, идет к гадалке. Та советует ей сжечь вещи, которых коснулся приворот со стороны соперницы. Огонь перекидывается на территорию соседней стройки, в полиции Маша признается Федору и его напарнику, что ее бросил муж, менты входят в положение, все трое напиваются, затем отправляются добавить в бар и развлечься – в боулинг.

Маша и мент

В российских мелодраматических сериалах и кинофильмах брошенная жена борется за мужа всеми дозволенными и недозволенными способами. И либо возвращает загулявшего супруга, либо начинает понимать, что бежать за мужиком – все равно, что за трамваем: через пять минут подойдет следующий, а если подождать, так и этот вернется.

Анна Пармас выше этого. Если она и позволяет героине попытать счастья на «трамвайной остановке», то лишь для того, чтобы в очередной раз показать ее клинической идиоткой. Вот Маша, решив, что Мише недоставало секса и намереваясь тут же исправить положение, врывается в сауну, где мужики расслабляются после фитнеса, и не стесняясь присутствием посторонних поспешно начинает разуваться, чтобы дать неверному супругу все, чего ему недоставало. А вот – еще один шаблонный прием, который Пармас пытается вывернуть наизнанку – Маша решает отомстить изменщику старым как мир, но приятным способом: отдаться другому. Менту Федору. Но Федор (вероятно, всему виной бандитская пуля!) так-то импотент, а способен осчастливить женщину только после погони за преступником. И вот Маша, схватив в охапку одежду, мчится неглиже по гостиничному коридору, а Федор истошно кричит: «Стой! Стрелять буду!». (Слово «стой» в данный момент неоднозначно.)

И смех, и грех! Правда, смех сомнительный, а греху свершиться так и не дано!

Обойтись без мужчин

Анна Пармас избегает напрашивающегося финала и старается убедить зрительниц (а они на сеансах этого фильма должны составлять большинство), что мужчина – вещь в хозяйстве иногда небесполезная, но в принципе вовсе не необходимая. Конечно, иной раз он может пригодиться (например, найдя клад и выплатив долги по ипотеке). Но героиня – выше семейного счастья. Пусть Мишу забирает Оксана – ей он нужнее.

А так как в распоряжении «дебютантки» такая невероятно органичная и убедительная актриса, как Анна Михалкова, то простодушные зрительницы, чего доброго, поверят автору.

Хотя весь фильм – сплошное насилие над здравым смыслом, логикой и массовыми жанрами кино. А на авторскую картину, на артхаус он не тянет. Юмор довольно убог, сценарий рассыпается на мелкие кусочки. Анна Пармас, конечно, могла бы сослаться на что искала некие новые пути. Но когда машинист ищет новые пути, поезд сходит с рельс