Популярный мессенджер WhatsApp претерпел серьезные изменения

Во-первых, была устранена причина быстрого разряда батареи на некоторых смартфонах, на что так жаловались пользователи. Во-вторых, появилась поддержка ожидания вызова. Пользователь сможет принять входящий звонок WhatsApp во время другого разговора, пишет Ixbt.com.

В-третьих, команда известного планировщика Any.do объявила о партнерстве с WhatsApp и представила функцию WhatsApp Reminders (WhatsApp Напоминания). Она позволяет легко создавать задачи и получать напоминания в WhatsApp.