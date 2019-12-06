Пт, 6.12.2019
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Популярный мессенджер WhatsApp претерпел серьезные изменения

WhatsApp.

ФОТО: Peter Byrne/PA Wire/PA Images

Команда популярного мессенджера WhatsApp, сейчас принадлежащего Facebook, запустила новую порцию новшеств для пользователей приложения на смартфонах с Android.

Во-первых, была устранена причина быстрого разряда батареи на некоторых смартфонах, на что так жаловались пользователи. Во-вторых, появилась поддержка ожидания вызова. Пользователь сможет принять входящий звонок WhatsApp во время другого разговора, пишет Ixbt.com.

Популярный мессенджер WhatsApp стал намного удобнее и практичнее
 

В-третьих, команда известного планировщика Any.do объявила о партнерстве с  WhatsApp и представила функцию WhatsApp Reminders (WhatsApp Напоминания). Она позволяет легко создавать задачи  и получать напоминания в WhatsApp.

Создать задачу можно просто отправив сообщение Any.do. Также при получении задания от собеседника можно переслать его в Any.do для автоматического формирования задачи. Когда подойдет срок, Any.do отправит напоминание в WhatsApp.

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