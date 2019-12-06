Закрытое из-за листерии предприятие M.V.Wool AS начало сокращение 125 работников

После получения предписания Ветеринарно-пищевого департамента (VTA), которым деятельность предприятия была остановлена, M.V.Wool представил Кассе по безработице уведомление о коллективном сокращении. Предусмотренный законом процесс информирования и консультирования работников закончится 14 декабря, когда M.V.Wool и начнет сокращения. Предприятие сотрудничает с Кассой по безработице и оказывает сокращаемым всяческую поддержку.

До конца этой недели M.V.Wool продолжит выполнение на фабриках в Харку и Вихтерпалу масштабной стерилизации, которая была начата после получения 25 ноября 2019 года предписания Ветеринарно-пищевого департамента об остановке деятельности предприятия. M.V.Wool ожидает, что департамент возьмет новые пробы на листерию непосредственно после завершения стерилизации.

«Производящая стерилизация и составленный план по искоренению листерии, к сожалению, не дают M.V.Wool гарантий того, что в ближайшее время чиновники разрешат предприятию продолжать работу – и это несмотря на то, что в продукции M.V.Wool никогда не было выявлено превышений предельной нормы содержания листерии, установленной Европейским союзом в отношении готовых продуктов.

Кроме того, Ветеринарно-пищевой департамент заверил общественность, что поступающая потребителям продукция безопасна, причем товары остались в продаже и после закрытия фабрики M.V.Wool. Также в этом году в Эстонии не было зафиксировано ни одного случая заболевания листериозом штамма ST1247, который связан с нашим предприятием. Наши ресурсы истощаются – мы должны признаться в этом и своим сотрудникам», - сказал председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол.

Ветевоол добавил, что задачей Ветеринарно-пищевого департамента является объяснить, как именно предпринятые ими радикальные шаги связаны с защитой здоровья населения или пищевой безопасностью в ситуации, когда бактерия листерии является широко распространенной и встречается повсюду в природе.

«Нельзя исключать возобновления деятельности предприятия, но в настоящее время мы не знаем, когда именно это произойдет – в этом месяце, в следующем, да и произойдет ли вообще», - добавил Ветевоол.

3 декабря Таллиннский административный суд принял решение частично удовлетворить ходатайство AS M.V.Wool о первичной правовой защите. M.V.Wool может на определенных условиях и под контролем Ветеринарно-пищевого департамента вывезти закупленный и находящийся на складе предприятия товар, например, сырье и перепродаваемую продукцию.