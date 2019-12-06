Картина дня: сокращения на рыбном предприятии, опасные эксперименты подростков и русские школы в рейтинге PISA

Закрытое из-за листерии предприятие M.V.Wool AS начало сокращение 125 работников

14 декабря M.V.Wool AS начинает сокращение 125 работников. Об этом предприятие сообщило своим сотрудникам. В настоящее время большая часть персонала занята стерилизацией фабрик в Харку и Вихтерпалу, а другая часть находится в принудительном отпуске. Читать далее...

Директора: жаль, что PISA не изучает вопрос загруженности учителей и социальной уязвимости русских

Результаты PISA показали, что эстонские школы – снова лучшие в Европе, русские школьники – выше среднего уровня, но отстают от эстонских сверстников примерно на год. В чем причины? На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире директора трех столичных школ: руководитель Ласнамяэской гимназии и Ласнамяэской русской гимназии Андрей Канте, директор Ляэнемереской гимназии Денис Преснецов. Читать далее...

В Эстонии здоровье сотни новорожденных детей оказалось в опасности

Союз детских врачей Эстонии беспокоится из-за недостаточной доступности предназначенных для детей лекарств, поскольку трудности с поставками стали чрезвычайно серьезными и напрямую касаются детей. Читать далее...

Подростки ставят эксперименты над своей жизнью

По данным полиции, каждый день из дома убегает с десяток детей. Обычно причиной является невыносимая домашняя обстановка. Читать далее...

Rus.Postimees в Нарве: горожане познакомились с редакцией и задали наболевшие вопросы мэру

Вчера, 5 декабря, редакция Rus.Postimees побывала в Нарве и провела дискуссию с участием мэра города Алексея Евграфова, который ответил на вопросы читателей. Смотрите фото и видео с мероприятия. Читать далее...

Может быть шумно: сегодня вечером улицы Старого города заполонят полицейские и кайтселийтчики

На территории дворца Тоомпеа в Таллинне в пятницу вечером с 18 до полуночи часов пройдут учения департамента полиции и погранохраны и Кайтселийта "Toompea lukku" (Тоомпеа - на замОк). Читать далее...

Фото: в Таллинне открылся огромный парк световых скульптур

Вчера в Таллинне был дан старт крупнейшему азиатскому фестивалю фонарей. С сегодняшнего дня и до 12 января дня парк гигантских световых скульптур открыт для посетителей каждый уикенд. Читать далее...

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